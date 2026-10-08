Il y a une semaine, j’ai eu l’immense plaisir d’assister au Défilé L’Oréal Paris. Ce rendez-vous annuel est devenu un moment fort de la Semaine de la mode de Paris automne-hiver grâce à sa distribution sans égal (pensons à Jane Fonda, Andie MacDowell, Viola Davis, notre Charlotte Cardin bien-aimée, Cara Delevingne, Eva Longoria, Simone Ashley et bien d’autres encore), son ambiance célébrant le pouvoir au féminin et ses intermèdes musicaux spectaculaires (cette année, les invités ont eu droit à une performance surprise de nulle autre que Céline Dion!).

Tout ça pour dire que ce fut une soirée inoubliable, mais la chose à laquelle j’ai le plus repensé dans les jours qui ont suivi est le combo lèvres impeccables porté par l’égérie de la marque, Kendall Jenner, sur la passerelle. Il était neutre mais assez pigmenté pour égayer le visage, fauve sans être orangé, rosé sans faire rose nanane. C’était LA perfection automnale incarnée. Il fallait absolument que je découvre ce que sa maquilleuse, Mary Phillips, avait utilisé. J’ai envoyé des courriels et des messages privés à toutes les personnes susceptibles d’avoir l’info et j’ai enfin reçu une liste détaillée de tous les produits que Mary a appliqués sur la top ce soir-là. Et comme je ne suis pas du genre à garder ce type de secrets pour moi, je les partage ici pour quiconque est aussi obsédé par ce look que moi.

L’Oréal Paris

Pour son teint, la pro a appliqué le fond de teint Infallible 32H Fresh Wear dans les nuances 200 Sable Doré et 250 Sable Radieux. (Quiconque connaît le travail de Mary sait qu’elle aime ajouter de la dimension au visage en utilisant plusieurs couleurs: plus foncées pour sculpter, plus claires pour volumizer.) Elle a ensuite perfectionné le teint de Kendall avec le correcteur Infallible 24H More Than Concealer dans la nuance 327 Cashmere. Le Stick soleil Lumi Le Bronze dans la nuance 130 Sunset Doré a réchauffé sa carnation et le fard à joues liquide Lumi dans la nuance 630 Glowy True Rose a apporté un effet bonne mine. Et ce magnifique éclat qui émanait des pommettes de Kendall? Il provenait du Stick illuminateur Lumi Le Glass dans la nuance 610 Glassy Pearl Éclat.

L’Oréal Paris

Pour définir le regard tout en conservant un effet naturel, Mary a souligné les yeux avec le traceur liquide Super Slim by Infallible dans la nuance Black et a enduit les cils du mascara Telescopic Extensionist (qui est aussi mon chouchou. Il allonge incroyablement les cils et offre la définition la plus nette et précise qui soit.) Enfin, le crayon à sourcils Brow Stylist Definer dans la nuance Dark Brunette a été employé pour étoffer les sourcils.

Dernier point mais non le moindre, et l’élément qui a déclenché toute cette quête: les lèvres! Mary a choisi le crayon Colour Riche dans la nuance 362 Worth It Medium, un nude chaud un brin rosé. (Conseil de pro: Mary aime légèrement dépasser l’arc de Cupidon et le centre de la lèvre inférieure, puis suivre le contour naturel partout ailleurs pour créer une bouche bien pulpeuse et séduisante.) Elle a ensuite appliqué le rouge à lèvres Colour Riche dans la nuance Worth It (qui est un peu plus clair que le crayon, ce qui aide à donner un aspect encore plus charnu à nos babines.)

Maintenant, excusez-moi pendant que je file à la pharmacie la plus proche.

Lumi Bronze Bronzer Stick

 

Prix : 16 $

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Extensionist Mascara

 

Prix : 19 $

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Lumi Le Glass Highlighter

 

Prix : 20 $

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