Pour définir le regard tout en conservant un effet naturel, Mary a souligné les yeux avec le traceur liquide Super Slim by Infallible dans la nuance Black et a enduit les cils du mascara Telescopic Extensionist (qui est aussi mon chouchou. Il allonge incroyablement les cils et offre la définition la plus nette et précise qui soit.) Enfin, le crayon à sourcils Brow Stylist Definer dans la nuance Dark Brunette a été employé pour étoffer les sourcils.

Dernier point mais non le moindre, et l’élément qui a déclenché toute cette quête: les lèvres! Mary a choisi le crayon Colour Riche dans la nuance 362 Worth It Medium, un nude chaud un brin rosé. (Conseil de pro: Mary aime légèrement dépasser l’arc de Cupidon et le centre de la lèvre inférieure, puis suivre le contour naturel partout ailleurs pour créer une bouche bien pulpeuse et séduisante.) Elle a ensuite appliqué le rouge à lèvres Colour Riche dans la nuance Worth It (qui est un peu plus clair que le crayon, ce qui aide à donner un aspect encore plus charnu à nos babines.)

Maintenant, excusez-moi pendant que je file à la pharmacie la plus proche.