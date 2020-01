Kat Von D a annoncé sur Instagram plus tôt aujourd’hui qu’elle quittait l’industrie de la beauté. 12 ans après le lancement de sa marque de maquillage végane Kat Von D Beauty, elle a décidé de vendre ses parts à Kendo, avec qui elle collabore depuis les 11 dernières années. Avec la naissance de son fils, en novembre 2018, et la préparation de son album à paraître au printemps, l’artiste et femme d’affaires a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de réaliser pleinement tous ses projets. « J’ai décidé que je voulais que la ligne de maquillage continue de prospérer et de grandir », a-t-elle mentionné dans une publication sur son compte Instagram où elle a tenu à remercier ses fans d’avoir soutenu sa vision durant toutes ces années. La marque changera de nom prochainement pour KvD Vegan Beauty.