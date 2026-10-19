Maquillage
Beauté : les 11 tendances qui font vibrer Pinterest
Joues rosées, carrés décoiffés, parfums douillets et manucures chromées : les envies beauté se précisent sur Pinterest. Zoom sur les 11 tendances qui ressortent de son premier rapport beauté 2026, à adopter à notre façon.
À lire
Déco
Shopping d’automne : 12 trouvailles pour se mettre dans l’ambiance de la saison
Entre parfums gourmands, déco douillette et petites fantaisies d’Halloween, voici 12 trouvailles qui donnent envie de profiter de l’automne jusqu’au bout des ongles.
Style de vie
Raid des Alizés : cap sur la Martinique pour un défi 100 % féminin
Du 24 au 29 novembre prochains en Martinique, le Raid des Alizés réunira 225 participantes gonflées à bloc. Survol de cet événement, où on célèbre le sport, l’entraide et la solidarité!
Style de vie
Mode et culture : transformer sa passion en métier
Une des clés du bonheur est de pouvoir vivre de sa passion. Si on aime la mode et la culture, il existe des formations pour développer son talent et le convertir en un emploi stimulant et lucratif. En voici trois à découvrir.