Le maquillage semi-permanent existe depuis plusieurs décennies sur le marché, mais les techniques en la matière se sont considérablement développées au cours des dernières années. La plus récente innovation? Le lip blush (qu’on pourrait traduire par «fard à lèvres»), un tatouage cosmétique des lèvres qui permet de rehausser la teinte naturelle de notre moue, d’en définir la forme et d’en corriger les asymétries. Grâce à des outils bien plus délicats que jadis et à une nouvelle génération de pigments naturels, on dit adieu aux bouches sévèrement tracées des années 1990, qui cèdent le pas à un résultat élégant et subtil, style «mes lèvres, mais en mieux».

Intriguée, j’ai décidé de faire le saut en me rendant au studio Alkhemist, à Montréal (une autre adresse verra le jour à Toronto en mars 2022), et de faire confiance aux mains expertes de la technicienne Ace Dingle. J’ai épluché son compte Instagram au préalable et j’ai trouvé son travail impeccable.