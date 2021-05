Estée Lauder Canada dévoile la deuxième partie de sa campagne #ShadesofCanada qui fait la promotion du fond de teint Double Wear Teint longue tenue intransférable. Pour souligner la longue tenue du produit, la marque a fait appel à huit athlètes canadiens compétitifs et non compétitifs qui ont adopté le produit.

«Les résultats d’utilisation démontrent que la formule Double Wear Teint longue tenue intransférable tient bien en place malgré le rythme tant personnel que professionnel des athlètes», note la vice-présidente d’Estée Lauder Canada, Julie Sutherland.

La campagne se déploie sous plusieurs formes et comprend des publireportages numériques, la diffusion de vidéos et de contenus qui révèlent les parcours des athlètes et leurs motivations.

Natalie Spooner, championne de hockey sur glace, Phylicia George, athlète d’athlétisme et de bobsleigh, Michelle Salt, snowboardeuse paralympique, Alannah Yip, athlète canadienne, championne nationale senior à sept reprises, Rita Ngo’, quintuple championne canadienne de kata féminin, Waneek Horn-Miller, Mohawk et joueuse de water-polo inscrite au Panthéon des sports canadiens, Achini Perera, athlète qualifiée pour les championnats du monde ICC et joueuse internationale de cricket féminin, et Eric Radford, double champion canadien de patinage sur glace, ont pris part à la campagne.