Vous êtes quelqu’un qui donnez en retour. Dans quelle mesure est-il important pour vous d’utiliser votre popularité pour faire le bien ?

J’ai toujours été une partisane de la prise de parole des jeunes pour qu’ils nous fassent part de leurs expériences, de leurs insécurités, de leurs espoirs et de leurs rêves, et de la création de liens entre eux à un moment de leur vie où ils sont le plus vulnérables et où ils peuvent se sentir le plus seuls. C’est une chose qui me passionne depuis le secondaire et qui continue de me passionner, même maintenant que je suis dans la trentaine. Souvent, je me sens encore comme cette adolescente qui a besoin de parler de certaines choses. Ce que je réalise, c’est qu’au fond, nous sommes toujours cette version adolescente de nous-mêmes. Que vous ayez 30 ans ou 80 ans, vous aurez toujours en vous cet enfant qui veut communiquer et qui ne veut pas se sentir seul. Faire du bien aux autres me rappelle constamment que je ne suis pas seule.