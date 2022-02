Sur les tendances en matière de maquillage

«C’est bien de voir les eye-liners revenir sur une toute nouvelle génération, et de voir comment les jeunes l’interprètent et jouent avec ce dernier. Ils le combinent avec des éléments de maquillage qui n’étaient pas pertinents il y a 20 ans, ce qui lui donne un tout nouveau sens. Ils jouent aussi avec l’eye-liner de manière ironique et ludique, ce que j’adore. C’est amusant de les voir revenir dans un nouveau contexte, ça crée une toute nouvelle expérience. Je suis sûr que les gens des années 1950 et 1960 avaient le même sentiment en nous voyant jouer avec nos eye-liners jadis que ce qu’on ressent de nos jours en voyant les plus jeunes s’amuser avec des crayons à lèvres et des fards à paupières bleus. »

Sur comment la beauté peut être une source d’inspiration pendant la pandémie

«Je pense que le maquillage en général, avec ou sans pandémie, est quelque chose de positif. C’est un outil qu’on peut utiliser pour s’exprimer, pour cacher ce qu’on ne veut pas montrer et pour mettre en valeur ce qu’on veut exposer. Il peut contribuer à renforcer notre confiance, si on utilise adéquatement les outils qu’on a. Même si on réalise un maquillage plus sombre, style gothique, ça reste positif, car il nous permet de nous exprimer. Dans toutes ses nuances, ses couleurs et ses textures, le maquillage a quelque chose de positif. Je pense aussi que le port du masque nous fait réaliser à quel point le maquillage nous manque. Nous sommes un peu limités, et les choses que nous tenons pour acquises, comme l’application de notre rouge à lèvres ou de notre fard à joues, nous manquent. La pandémie m’a fait réaliser que c’est fantastique de pouvoir jouer et s’amuser avec le maquillage!»