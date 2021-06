Sur les looks qu’il a créés

«J’ai commencé par préparer la peau des mannequins avec la gamme Dior Prestige, qui hydrate la peau en profondeur sans effet de lourdeur. C’est frais et léger, parfait pour la température d’Athènes en ce moment! J’ai unifié la peau avec le fond de teint visage & corps Backstage, sans illuminateur ou contouring. Je voulais un canevas naturel. J’ai étoffé les sourcils avec le crayon sourcil Diorshow Kabuki et j’ai paré de fard doré l’ensemble de la paupière mobile avant d’utiliser une ombre plus foncée au ras des cils supérieurs. Quelques couches de mascara sur les cils aux coins externes afin de créer l’illusion d’une ligne d’eye-liner, des lèvres exfoliées puis hydratées avec le baume Dior Addict Lip Glow et une fine couche de poudre Powder-No-Powder sur la zone T pour la matifier complètent la base des looks. Ensuite, je me suis amusé avec les perles. Je voulais les intégrer au maquillage sans que ça donne un effet trop précieux ou caricatural à la «Holidays on Ice». Il y a plusieurs interprétations de la perle dans les looks que j’ai créés: la perle classique placée au coin interne de l’œil, deux perles logées aux deux extrémités de l’œil, le ras des cils inférieurs bordés de perles, et, finalement, l’œil encadré complètement de perles.»