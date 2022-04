Everist: la beauté du «sans eau»

Après 20 ans d’expérience dans l’industrie cosmétique, les Canadiennes Jayme Jenkins et Jessica Stevenson cherchaient une façon de réduire leur empreinte écologique. Le déclic s’est fait grâce aux capsules de détergent sans eau pour la lessive et la vaisselle. «Ça nous paraissait logique d’appliquer ce concept aux produits capillaires: les shampooings et les revitalisants contiennent plus de 70 % d’eau et sont généralement présentés dans des contenants en plastique à usage unique, dit Jayme. Au fond, on paye pour expédier de lourdes bouteilles principalement remplies d’eau… alors qu’elles seront utilisées sous la douche!»

Avec Everist, elles ont lancé les tout premiers shampooings et revitalisants en pâte. Les formules sans eau sont trois fois plus concentrées et offrent l’équivalent d’une bouteille traditionnelle dans un tube d’aluminium (un matériau recyclable à l’infini) de 100 ml. Le format compact et léger du contenant permet de l’expédier de façon plus écolo, et de le glisser dans notre sac de sport ou notre valise. Pour faciliter le dosage et éviter le gaspillage, chaque tube est vendu avec une clé, qu’on insère à l’extrémité et qu’on tourne pour extraire de un demi-pouce à un pouce de produit – selon la longueur des cheveux – à chaque utilisation. «On voulait que les gens puissent pratiquer leur rituel de nettoyage de façon plus écologique, tant pour l’emballage que pour les ingrédients. La texture du produit et le maniement du tube ressemblent beaucoup plus à ce que les consommateurs ont l’habitude d’utiliser, contrairement à un produit en barre, par exemple, explique Jessica. La formule s’active au contact de l’eau et forme une mousse riche et crémeuse, ce qui permet aussi une expérience sensorielle.» Tous les processus de l’entreprise ont été passés au peigne fin afin qu’ils aient le moins possible d’impact sur l’environnement. Autres avantages: les soins Everist sont faits d’ingrédients végétaliens et biodégradables, y compris les petits nouveaux, un nettoyant pour le corps et une éponge konjac. Les emballages sont fabriqués à partir de matières recyclées, et les bouchons en plastique PET (le plastique le plus recyclable) sont collectés par la poste aux frais de la marque grâce au programme Cap Back. Everist s’est également associée à Climate Neutral pour assurer la carboneutralité de sa chaîne d’approvisionnement, et est membre de 1% for the Planet, un organisme à but non lucratif qui soutient des causes environnementales. «Notre mission est de résoudre le problème des déchets dans l’industrie de la beauté, et de sublimer vos cheveux et votre peau en cours de route», affirme Jayme.