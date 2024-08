Hier comme aujourd’hui, Miss Dior est censé par-dessus tout incarner la jeunesse. L’actrice de 42 ans, explique que, pour elle, se sentir jeune est associé au jeu. «C’est une grande partie de mon travail. Je gagne ma vie en jouant la comédie.» Enfiler des costumes, se faire maquiller et coiffer rehaussent l’expérience dans son ensemble. «C’est tellement crucial pour incarner un personnage. On se sent tout de suite différente de soi.»

Natalie Portman transmet cette sensibilité à son personnage, Maddie Schwartz, la protagoniste de Lady in the Lake, une série basée sur le livre de Laura Lippman et qui sera diffusée prochainement sur Apple TV+. Dans le Baltimore des années 1960, Maddie, une femme au foyer, quitte son mari pour devenir journaliste d’enquête et tenter de résoudre deux crimes non élucidés. Ce projet a attiré Natalie Portman, car sa grand-mère est originaire de Baltimore et elle avait à peu près le même âge que son personnage durant cette décennie. «J’étais très curieuse d’imaginer cette époque et ce qu’elle avait vécu.» Il y avait également un sujet plus large qu’elle souhaitait explorer. «Le cœur de ce qui m’intéressait, c’était de savoir si une personne opprimée peut aussi être un oppresseur, et quelles sont les complications qui en découlent.»

C’est ce désir permanent d’enrichir ses connaissances générales qui fait que Natalie Portman se sent toujours jeune. «J’essaie de rester curieuse et engagée dans le monde. Je veux éviter cette attitude qu’on associe au fait de vieillir: devenir blasée ou cynique. Je pense que je suis encore assez confiante et ouverte.»