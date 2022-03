La collection sera constituée, entre autres, de produits pailletés, de pierres du Rhin et de fards néon, en plus d’une sélection d’outils spéciaux pour perfectionner nos looks (pensons à l’œil-de-chat aiguisé de Maddy). Néanmoins, la créatrice précise qu’il ne s’agira pas d’une marque qui renvoie uniquement à l’univers d’Euphoria; celle-ci transcendera la série et offrira également des palettes neutres.