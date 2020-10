Des femmes d’exception, la maison Dior en a connu, que ce soit Catherine Dior, la sœur du créateur et résistante française déportée en 1944, de Charlize Theron, actrice oscarisée et icône de J’adore, ou Maria Grazia Chiuri, première femme nommée à la tête des créations artistiques de Dior. Avec la nouvelle campagne #DiorStandsWithWomen, l’enseigne de luxe a souhaité célébrer la féminité, le courage, et l’affirmation de soi. Dans une série de courts entretiens, des femmes inspirantes partagent leurs expériences avec le reste du monde. Elles choisissent de raconter un morceau de leur vie qui les a forgées, des moments-clés qui ont décidé de leur destin. Parmi ces personnalités, on retrouve des visages très célèbres comme les actrices Charlize Theron, Cara Delevingne, Li Bingbing, Golshifteh Farahani, Yalitza Aparicio et Leyna Bloom. Mais Dior a également tenu à donner la parole à des personnes inconnues du public qui travaillent en étroite collaboration avec la maison, telles que la productrice de fleurs Carole Biancalana et a professeure et docteure Marina Cavazzana, pionnière en thérapie génique. Au total, ce ne sont pas moins de onze femmes qui livrent leur histoire devant la caméra.

Cette campagne est également l’occasion pour l’enseigne française de réaffirmer son engagement auprès de CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project). Depuis plusieurs années, Christian Dior Parfums apporte un soutien inconditionnel au programme fondé par Charlize Theron en 2007 afin de soutenir un réseau d’organisations éducatives agissant auprès de la jeunesse des pays d’Afrique Sub-Saharienne. Depuis 2018, CTAOP a également lancé le programme Youth Leaders Scholarship, qui délivre des bourses individuelles permettant de couvrir pendant quatre ans l’ensemble des frais de scolarité, de tutorat, d’hébergement, de restauration, de livres et d’ordinateurs à de jeunes gens salués pour leur implication et leur engagement dans leurs communautés locales. À travers cette campagne #DiorStandsWithWomen, Christian Dior Parfums s’engage à couvrir la totalité des frais des bourses du programme CTAOP Youth Leaders Scholarship 2021, pendant une durée de quatre ans. Un geste que l’on applaudit, surtout que les leaders de demain se révèlent être le plus souvent des jeunes femmes saluées pour leur implication et leur dévouement!

