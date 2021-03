Le 8 mars dernier, en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, Dior Parfums a dévoilé huit nouveaux portraits de femmes inspirantes du monde entier dans la cadre de l’initiative #DiorStandsWithWomen, lancée en septembre 2020. Lors de la première vague de la campagne, Dior nous a présenté une série d’entretiens avec onze femmes, telles que Charlize Theron, la mannequin Cara Delevingne, la chorégraphe et danseuse Parris Goebel, et bien d’autres. C’est au tour de l’actrice Natalie Portman, de la mannequin Dilone, de l’actrice Yara Shahidi, de la patineuse artistique coréenne Yuna Kim, de l’architecte-designer-scénographe India Mahdavi, de l’autrice-journaliste Leïla Slimani, ainsi que de l’actrice et activiste Li Bingbing de nous raconter un moment de leur vie qui les a façonnées. Qu’elle soit connue du public ou non, le but est d’inspirer les femmes à s’imposer et à partager leur histoire.