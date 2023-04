Dior a célébré son nouveau parfum La Collection Privée, Gris Dior, cette semaine lors d’un événement à West Hollywood et d’une exposition temporaire immersive, The Grey Zone. Gris, la couleur préférée de la maison de l’avenue Montaigne à Paris est un nom approprié pour le parfum unisexe, qui reflète un esprit de diversité et d’authenticité.

Le parfum lui-même est une combinaison de notes florales et boisées qui le rendent à la fois unique et polyvalent, tout comme le groupe de talents internationaux qui représentent la marque en tant que visages du parfum, notamment Jenna Ortega, Maya Hawke, Thuso Mbedu, Joseph Quinn, Fai Khadra, Orelsan et Liu Yu Xin, ainsi que les cinq artistes qui collaborent avec Dior et qui présentent leurs œuvres lors du pop-up — Ben Johnston, Thomas Trum, Scale Collectif, Milleece et Andrés Reisinger.