Bergamote italienne, cassis et cerise noire: les notes de tête du parfum Bella Vita, de Guess, révèlent une personnalité pleine de vie. Avec son cœur de fleurs blanches (jasmin, tubéreuse et orchidée vanille), ce fruité floral oriental se transforme en une ode sensuelle. Et les notes de fond de bois ambré, de fève tonka, de praline et de musc duveteux ajoutent de la profondeur à ce parfum complexe qui célèbre l’élégance et la sensualité.