Je me réveille… à 7 h du matin, et la première chose que je fais, c’est des câlins à mes chiens. Je n’ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais je suis plus performante après une nuit d’au moins huit heures.

Je commence la journée… en me brossant les dents, et en lisant un peu en buvant mon café – je suis une amoureuse des livres! Ensuite, je bouge un peu. Je change souvent mon programme d’exercices, mais en général, je fais du pilates trois fois par semaine avec Liana au Forma Pilates, à Los Angeles. J’aime aussi m’entraîner avec ma copine Kirsty Godso. Les autres jours, je marche et je fais de la randonnée. Je m’assure d’être à l’écoute de mon corps.

Pour le déjeuner… je commence toujours la journée par un café glacé et, habituellement, je bois un smoothie ou je mange un yogourt avec du granola. J’enchaîne avec un autre café, parce que j’en raffole! Je prends toujours mes vitamines et j’essaie de boire beaucoup d’eau.