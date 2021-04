En fait, le fonctionnement du programme est simple. On rassemble nos contenants de maquillage vides, on les nettoie et on les dépose dans une succursale ou à un comptoir M•A•C participant. Impossible de se rendre sur place? Pas de problème: il suffit de remplir un formulaire sur le site maccosmetics.ca, d’imprimer l’étiquette d’expédition et d’envoyer gratuitement nos contenants vides à cette adresse.