D’une part, sa formule modulable, plus ou moins couvrante selon notre envie, mise sur des pigments enduits ultrafins qui s’étalent facilement et de façon homogène, ce qui permet d’uniformiser et de rehausser notre teint sans en camoufler les spécificités… et les petits traits distinctifs qui nous rendent unique. Ce produit, offert en 20 nuances pouvant s’adapter à toutes les carnations, s’applique sur l’ensemble du visage, ou de façon ciblée, et contient deux fois plus de glycérine qu’un fond de teint normal. Résultat, il fond instantanément au contact de l’épiderme, lui assurant un effet «peau nue», autant à la vue qu’au toucher.

D’autre part, cette fameuse formule a été pensée comme un soin du visage à 90 %, grâce aux divers ingrédients-clés qu’elle contient et qui chouchoutent notre minois. Parmi ceux-ci? L’acide hyaluronique pur d’origine naturelle, qui peut retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau et qui est connu pour ses propriétés hydratantes et repulpantes. Citons aussi la guimauve officinale, une jolie plante aux vertus apaisantes qui favorise un teint éclatant. Elle est cultivée de façon durable au Maroc, dans les Jardins collectifs de L’Ourika, où Yves Saint Laurent Beauté emploie une coopérative de 32 femmes.