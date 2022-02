La collection Xbox x OPI comprend 12 teintes dont les noms sont inspirés par les mondes virtuels populaires de Xbox Game Pass, comme «You Had Me at Halo» ou «Trading Paint», entre autres. Si l’envie nous vient d’agencer notre manucure à notre jeu préféré, on peut choisir entre les formules GelColor, Infinite Shine, Nail Lacquer et Powder Perfection (pour certaines teintes uniquement) de la marque.

C’est l’heure de s’amuser!

Lire aussi:

TOP ELLE: 15 cadeaux beauté pour la Saint-Valentin

Les prix beauté Elle International 2022

TOP ELLE: les 5 meilleurs top coats pour un vernis à ongles qui dure