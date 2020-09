La promesse d’effet liftant 24 heures de ce nouveau mascara a tôt fait d’attirer les beautistas de ce monde… elles étaient pas moins de 45 000 à être inscrites sur la liste d’attente en vue du lancement du Pillow Talk Push Up!

«Il rend vos yeux plus grands, plus brillants et plus éveillés! Ce mascara donne une intensité et de la brillance à l’œil. » — Charlotte Tilbury.