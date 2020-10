Elle est de retour! Après être partie de sa marque éponyme en 2016, Bobbi Brown revient avec une toute nouvelle compagnie de maquillage: Jones Road. «Je n’aurais jamais pensé revenir dans l’industrie des cosmétiques, mais j’ai réalisé à quel point j’aime être artiste-maquilleuse», explique-t-elle lors d’une entrevue avec «Women’s Wear Daily». Bobbi Brown lance ainsi sa nouvelle gamme, élaborée pour tous les types de peaux, toutes les carnations et tous les âges, qui «aide les femmes à atteindre un look naturel.» Mieux encore, Jones Road suit les codes du détaillant clean Credo, connu pour adhérer à des standards très stricts – plus encore que ceux de l’Union Européenne – en matière d’ingrédients. Credo travaille étroitement avec les marques pour vérifier les sources de leurs ingrédients afin de garantir que leurs produits sont propres, mais aussi efficaces. Ainsi, Jones Road est exempt de 2700 ingrédients répertoriés comme toxiques. «Aujourd’hui, les femmes achètent différemment; il y a une nouvelle définition de la beauté. L’imparfait est beau. C’est ce que Jones Road célèbre. C’est le look no make-up make-up ultime!»

La collection contient six produits: Miracle Balm, une crème hydratante teintée; The Mascara; Cool Gloss, disponible en cinq teintes; Sparkle Wash, des ombres à paupières pailletées; Just a Sec, des ombres à paupières en crème; et The Best Pencil, un crayon pour les yeux ultra-pigmenté. Si pour le moment Jones Road est seulement offerte aux États-Unis, nul doute que la marque devrait très rapidement faire son arrivée chez nous!

