Véritables baumes pour le corps et l’esprit, les cadeaux axés sur le bien-être font un bien fou. Se faire dorloter n’a rien d’un caprice, c’est plutôt une belle façon de prendre soin de soi. Et chez Sephora, les idées ne manquent pas! On glisse sous le sapin des rituels réconfortants et des essentiels qui ravissent les sens. C’est aussi une manière toute simple d’offrir du bon temps à ceux qu’on aime.

Ensemble Strength and Shine, d’Olaplex

Quelqu’un dans notre entourage a besoin de recharger ses batteries? Cet ensemble Olaplex est tout indiqué. Le traitement capillaire réparateur et l’huile lissante viennent à bout des dommages du quotidien en deux étapes simples et rapides. La personne qu’on désire choyer pourra s’offrir une pause bienfaisante, même si elle n’a que quelques minutes pour décompresser.

Prix: 64$

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