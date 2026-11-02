Véritables baumes pour le corps et l’esprit, les cadeaux axés sur le bien-être font un bien fou. Se faire dorloter n’a rien d’un caprice, c’est plutôt une belle façon de prendre soin de soi. Et chez Sephora, les idées ne manquent pas! On glisse sous le sapin des rituels réconfortants et des essentiels qui ravissent les sens. C’est aussi une manière toute simple d’offrir du bon temps à ceux qu’on aime.
Ensemble Strength and Shine, d’Olaplex
Quelqu’un dans notre entourage a besoin de recharger ses batteries? Cet ensemble Olaplex est tout indiqué. Le traitement capillaire réparateur et l’huile lissante viennent à bout des dommages du quotidien en deux étapes simples et rapides. La personne qu’on désire choyer pourra s’offrir une pause bienfaisante, même si elle n’a que quelques minutes pour décompresser.
Prix: 64$
Ensemble de minibaumes à lèvres The Pinks, de Summer Fridays
Parfois, il suffit d’appliquer un peu de baume à lèvres délicieusement parfumé pour se sentir mieux. On craque pour les senteurs nostalgiques de ces minibaumes nourrissants de Summer Fridays. Ils sont offerts en quatre teintes rosées, dont deux en série limitée: Birthday Cake et Strawberry Soft Serve. Miam!
Prix: 34$
Trousse pour les cheveux Honey Gloss, de Gisou
Cette trousse invite à se détendre et à savourer l’instant présent. Elle contient quatre produits, dont le masque capillaire Ceramide Therapy (primé) et l’huile capillaire infusée au miel, qui promettent de rendre les cheveux brillants et d’éliminer les frisottis. Un moment de self-care, juste pour nous!
Prix: 107$
Ensemble-cadeau d’essentiels Watermelon Glow®, de Glow Recipe
Avec ce coffret d’incontournables Watermelon Glow®, de Glow Recipe, la routine beauté devient un rituel de bien-être qu’on attend avec impatience. Ces produits pour tonifier et hydrater la peau (en quatre étapes) permettent de lisser le teint et de resserrer visiblement les pores, résultats cliniques à l’appui. Le petit plus? Des textures gourmandes et des parfums fruités et frais.
Prix: 69$
Trousse d’essentiels Style Revival Icons, d’Amika
On redonne vie à nos cheveux (même s’ils n’ont été lavés qu’au début de la semaine…) grâce à la trousse Style Revival Icons, d’Amika, aux parfums luxueux. Elle met en vedette le shampooing sec Perk Up et le masque nourrissant pour cheveux secs Soulstruck, qui apporte hydratation et volume. Et hop, on se sent instantanément revigorée!
Prix: 46$
Trousse des fêtes GRO et Lavage, de Vegamour
Le quotidien est déjà assez stressant sans y ajouter la perte de cheveux. La gamme Vegamour aide à réduire ce problème et à rendre la chevelure plus épaisse et plus volumineuse. Cette trousse réunit les meilleurs vendeurs de la marque – sérum, shampooing et après-shampooing –, et ils sont offerts en grand format. On ne s’en passe plus!
Prix: 134$
Pour plus d’idées de cadeaux axés sur le bien-être et conçues pour créer une ambiance sereine, consultez Sephora.com.