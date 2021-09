Avec son nouveau projet, baptisé JONES ROAD, lancé l’automne dernier chez nos voisins du Sud, la maquilleuse et créatrice de produits Bobbi Brown souhaitait une marque qui ressemble à la personne qu’elle est aujourd’hui… alors qu’elle ne s’est jamais aussi peu maquillée: «J’ai imaginé les produits que je voulais pour moi-même et que je ne trouvais pas sur le marché. Une collection triée sur le volet de soins, d’outils et de maquillage clean et de haute qualité, qui convient à tous les âges, à tous les types de peau et de carnation.» Du Crayon pour le visage au Baume universel en stick Hippie, en passant par le Brillant à lèvres Cool, Jones Road a tout ce qu’il faut pour façonner le plus cool et instinctif des looks no-makeup makeup. Le plus beau?

La marque livre ENFIN au Canada!