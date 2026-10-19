Un carré, oui, mais français et texturé. Une manucure nude, absolument, mais couleur caramel. Selon le rapport publié par Pinterest le 6 octobre dernier, nos recherches beauté deviennent toujours plus pointues. On pioche des idées, on mélange les influences et on peaufine les détails pour créer un look bien à nous. Voici ce qui va inspirer nos prochains rendez-vous au salon et quelques ajouts à notre trousse beauté.
Le blush prend ses aises
Le fard à joues ne joue plus les seconds rôles. Pêche, baie, terracotta ou rose poudré, on le porte haut sur les pommettes et jusque sur les tempes pour une mine fraîche, comme après un compliment inattendu. Les recherches de blush rose poudré grimpent de 189 %, tandis que la « peau nuage » gagne 153 %. Pour compléter le tableau : un teint velouté, des lèvres floutées et des cils vaporeux.
Le rose fait des mèches
Envie de voir la vie en rose? Ça commence par les cheveux. Une mèche près du visage, une touche cachée sous la chevelure ou des longueurs rose poudré suffisent à changer le ton. Les recherches de mèches roses bondissent de 463 %, et les associations de bleu sarcelle et de rose attirent aussi l’attention. Du pastel discret au fuchsia assumé, on choisit notre degré d’audace.
Le maquillage jette un froid
Le givré fait son grand retour, avec un petit air des années 2000 et une touche futuriste. Fards bleu pastel, traceur argenté, lèvres métallisées et accents cristallins accrochent la lumière. Les recherches de maquillage givré augmentent de 286 %. On peut adopter la tendance avec un simple trait argenté ou pousser l’effet reine des glaces avec plusieurs finis scintillants.
Les soins voient plus grand
Notre routine beauté déborde du visage. Le corps et le cuir chevelu réclament aussi leur moment sous les projecteurs, entre lotions au rétinol, soins exfoliants et hydratants riches. Les recherches de gels douche pour une peau éclatante progressent de 206 %, celles de lotions corporelles au rétinol, de 144 %. L’envie derrière cette routine élargie? Accorder autant d’attention à nos jambes et à nos épaules qu’à nos pommettes.
Les parfums passent au dessert
Guimauve, lait, café, chocolat : la parfumerie prend des airs de menu gourmand. Les recherches de parfums à la guimauve montent de 248 %, et celles de parfums lactés, de 134 %. On aime les sillages doux, chaleureux et proches de la peau, ainsi que les brumes à superposer selon l’humeur. Une façon de s’envelopper de réconfort, même quand notre journée manque un peu de douceur.
Le carré se décoince
Le carré garde sa place au sommet, mais gagne du mouvement. Dégradés, texture naturelle, franges légères et pointes retournées lui donnent une allure moins sage. Les recherches de carrés longs dégradés explosent de 622 %, tandis que le carré français texturé grimpe de 338 %. On veut une coupe qui a de la personnalité et qui laisse nos cheveux vivre.
La romance mène le bal
Joues doucement rosées, lèvres naturelles, taches de rousseur et cheveux souples : cette mise en beauté semble tout droit sortie d’une comédie romantique. Les recherches de maquillage naturel et doux gagnent 105 %. Côté coiffure, la coupe papillon pour cheveux bouclés fait un bond de 464 %. Le mot d’ordre : du mouvement, de la légèreté et juste assez de maquillage pour souligner nos traits.
La manucure commande un latte
Caramel, café, chocolat et blanc laiteux composent une palette qu’on aurait presque envie de siroter. Les recherches d’ongles nude caramel bondissent de 943 %, et les idées de manucures café, de 922 %. Pour une touche plus fruitée, les ongles effet gelée à la framboise gagnent 828 %. De quoi renouveler nos neutres ou ajouter une dose de couleur translucide au bout des doigts.
Les colorations se réchauffent
Moka, espresso, cuivre et cola cerise : les cheveux adoptent des nuances riches, pleines de reflets. Le balayage moka affiche une hausse de 949 %, suivi du blond cuivré doux à 845 %. On joue avec les contrastes entre une base profonde et des touches lumineuses, qu’on préfère un brun gourmand ou un auburn qui capte le soleil.
La beauté se tourne vers le garde-manger
Les recherches autour des aliments et des ingrédients maison témoignent d’un intérêt pour une beauté plus proche du quotidien. Masques à l’avocat, eau de romarin pour les cheveux et aliments associés à une belle peau nourrissent cette curiosité. Une tendance à lire comme un portrait des envies sur la plateforme : la popularité d’un ingrédient ne suffit pas à démontrer son efficacité.
Le chrome fait son show
Nos ongles deviennent de petits accessoires à part entière. Chrome laiteux, rose effet gelée, reflets aurore et finis œil de chat se mêlent aux pois, aux rayures et aux couleurs sombres. Les recherches d’ongles œil de chat à pois grimpent de 1 585 %, et celles d’ongles chromés roses effet gelée, de 1 469 %. Manifestement, la discrétion n’est pas toujours au programme.