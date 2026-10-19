Le blush prend ses aises

Le fard à joues ne joue plus les seconds rôles. Pêche, baie, terracotta ou rose poudré, on le porte haut sur les pommettes et jusque sur les tempes pour une mine fraîche, comme après un compliment inattendu. Les recherches de blush rose poudré grimpent de 189 %, tandis que la « peau nuage » gagne 153 %. Pour compléter le tableau : un teint velouté, des lèvres floutées et des cils vaporeux.