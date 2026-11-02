En matière de cadeaux, on le sait, c’est l’intention qui compte! L’attention portée à l’autre, l’effet de surprise et l’envie de faire plaisir valent bien plus que le prix sur l’étiquette. Si on surveille davantage nos dépenses cette année, ou si notre budget pour les cadeaux est limité, Sephora regorge de trouvailles abordables! Voici six jolies idées pour gâter nos proches, sans devoir casser notre cochon.
Calendrier de l’avent de 25 jours 2026, de Sephora Collection
On lance la saison des fêtes en beauté avec le calendrier de l’avent de la collection Sephora. Pour 2026, ce cadeau généreux, mais abordable, se réinvente. Fini, les fenêtres numérotées! On choisit la surprise du jour au hasard. Au total, 24 trouvailles nous attendent: 13 produits au format ordinaire, 5 incontournables au format voyage et 6 accessoires exclusifs.
Prix: 79$
Trio pour les lèvres Living Legends, de MAC
Difficile de faire plus culte que les rouges à lèvres mats Velvet Teddy et Ruby Woo, de MAC. Ce trio comprend les deux teintes légendaires au format ordinaire et un brillant à lèvres, à combiner au gré de nos envies! Et son prix a été réduit de près du tiers.
Prix: 38$
Ensemble Eyes on me tartelette, de Tarte
Des cils vertigineux, un regard de biche: c’est un look qui ne déçoit jamais! Pour donner du volume à nos cils à petit prix et réaliser un regard parfaitement défini, on mise sur ce coffret de trois best-sellers primés de Tarte: la base volumatrice Tartelette tubing, le mascara Tartelette tubing XL et le ligneur Tartelette quick stick. Ils sont rangés dans une jolie pochette.
Prix: 69$
Calendrier de l’avent 12 jours, de L’Occitane
Douze jours de découvertes, 12 occasions de s’offrir un somptueux rituel de soins pour le corps: voilà ce que promet le nouveau calendrier de l’avent de L’Occitane. Il réunit des incontournables hydratants, notamment la très populaire (et divinement parfumée) huile adoucissante à l’amande. Le tout pour seulement 135 $.
Prix: 135$
Trio pour les sourcils The Brow Booth, de Benefit Cosmetics
Comme les sourcils structurent le visage, ils méritent ce qu’il y a de mieux en matière de produits de beauté! On compte sur ce trio de Benefit, qui colore, sculpte et discipline chaque poil de nos arcades. Le mieux dans tout ça? Un fini qui ne s’effrite pas et une tenue impeccable du matin au soir.
Prix: 51$
Trousse de 8 pinceaux Pro, de Sephora Collection
Les passionnées de beauté le savent: un maquillage réussi passe par de bons outils. Qu’on choisisse des smokey eyes discrets ou des looks audacieux, cette trousse de huit pinceaux répond à tous nos besoins. Ils sont réunis dans une pochette qui protège les poils, ce qui est bien pratique pour les déplacements.
Prix: 129$
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