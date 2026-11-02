En matière de cadeaux, on le sait, c’est l’intention qui compte! L’attention portée à l’autre, l’effet de surprise et l’envie de faire plaisir valent bien plus que le prix sur l’étiquette. Si on surveille davantage nos dépenses cette année, ou si notre budget pour les cadeaux est limité, Sephora regorge de trouvailles abordables! Voici six jolies idées pour gâter nos proches, sans devoir casser notre cochon.

Calendrier de l’avent de 25 jours 2026, de Sephora Collection

On lance la saison des fêtes en beauté avec le calendrier de l’avent de la collection Sephora. Pour 2026, ce cadeau généreux, mais abordable, se réinvente. Fini, les fenêtres numérotées! On choisit la surprise du jour au hasard. Au total, 24 trouvailles nous attendent: 13 produits au format ordinaire, 5 incontournables au format voyage et 6 accessoires exclusifs.

Prix: 79$

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