Depuis mars dernier, notre masque nous accompagne partout dans nos déplacements. Un ajout essentiel pour notre santé et celles des autres, mais qui vient tout de même perturber un peu notre routine beauté! Petits boutons, pores obstrués, maquillage qui s’imprègne dans le tissu du masque… Comment prendre soin de notre minois et s’assurer un teint éclatant même derrière le masque? En 2020 – et 2021! – on adopte le modo «less is more» , et on laisse respirer notre peau sous notre couvre-visage. «Honnêtement, je suggère de ne rien porter du tout sous le masque. La peau aura déjà de la difficulté à rester saine, donc la saturer de maquillage pourrait altérer sa santé», explique Jean-François Casselman-Dupont, artiste maquilleur professionnel. Et si l’on souhaite tout de même se maquiller? On mise sur la simplicité et après une crème hydratante riche, on utilise un primer sans huile pour protéger la peau. «Il faut utiliser vraiment le minimum. Une touche de fond de teint et de cache-cernes qu’on applique seulement là où on en a besoin avant de bien estomper», ajoute la maquilleuse professionnelle Mayillah Ezekiel. Pour un effet bonne mine assuré, on peut adopter la technique du draping, qui consiste à balayer notre pommette de fard à joues en remontant jusqu’à l’arcade sourcilière. «Avec le port du masque, on risque de voir le blush porté un peu plus souvent de cette façon. Par contre, je suggère de l’appliquer avec une main légère, car une trop grande saturation de pigments pourrait donner un look tout droit sorti des années 1980», prévient Jean-François Casselman-Dupont. De son côté, Mayillah Ezekiel suggère d’appliquer notre poudre bronzante sur les pommettes et les tempes. «On peut aussi utiliser un blush légèrement nacré, afin de colorer nos pommettes de rose ou de pêche tout en captant la lumière.»

La maquilleuse conseille de choisir un fard en crème enrichi de vitamine E pour son côté hydratant et ses effets réparateurs. Pour fixer le maquillage, on applique une fine couche de poudre et/ou une brume fixatrice. Le port du masque nous pousse aussi à privilégier le maquillage de nos yeux et de nos sourcils. «J’ai toujours dit que rien ne bat un sourcil soigné. On peut simplement les brosser avant de les fixer avec un peu de gel à sourcils, ou encore les définir avec quelques traits de crayon. Pour les yeux, on choisit un mascara allongeant pour un look «œil de biche» liftant», conseille Jean-François Casselman-Dupont.

Tout au long de la journée, on s’octroie aussi des pauses fraîcheur grâce à des lingettes d’eau micellaire qu’on traîne dans notre sac et qu’on utilise pour nettoyer la peau et enlever les bactéries accumulées sous le masque. «Il est important de rappeler aux hommes barbus de bien nettoyer leurs barbes après avoir porté un masque. Les bactéries ont tendance à s’agripper aux poils et à se multiplier à cause de l’humidité», précise Jean-François Casselman-Dupont. Mayillah Ezekiel préconise d’ailleurs l’utilisation de masque en soie, en coton ou en bambou – lorsque c’est possible –, puisque ces matières sont moins irritantes pour la peau.