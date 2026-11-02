À l’approche des fêtes, il est tout à fait normal de ressentir un peu d’angoisse au moment de choisir les cadeaux à glisser sous le sapin. On veut faire plaisir à nos proches et trouver des présents qui reflètent vraiment leurs goûts et leur personnalité, et ce n’est pas une mince affaire! Heureusement, Sephora met en valeur les produits beauté les plus convoités des beautistas, réunis dans de jolis coffrets qui nous éviteront bien des casse-têtes. Voici six ensembles de produits que tout le monde rêve de recevoir. De quoi rayer plusieurs noms de notre liste d’un coup. Ouf!
Trio de fards à joues et de bâtons éclat Unreal Blush + Glow, de Charlotte Tilbury
Pour initier une personne qu’on aime aux produits cultes de Charlotte Tilbury, on pense à ce trio de mini-fards à joues et de bâtons illuminateurs qui donnent au teint un éclat radieux tout en floutant les imperfections.
Prix: 52,50$
Trio pour les cheveux The Styling Suite, de Moroccanoil
Outre son parfum reconnaissable entre mille (et adoré de tous), Moroccanoil nous permet de réaliser facilement toutes sortes de coiffures. Pour offrir de superbes mises en plis, on mise sur ce trio d’incontournables de la marque: un vaporisateur thermoprotecteur nourrissant, un revitalisant lissant sans rinçage et sa célèbre huile de soin polyvalente, qui augmente la brillance jusqu’à 118 %.
Prix: 62,50$
Ensemble Spritz & Sol, de Sol de Janeiro
Un jour, on rêve d’un parfum de caramel salé rehaussé d’une touche de pistache; le lendemain, on succombe à un nuage de nectar de goyave et d’orchidée. Avec le coffret de brumes parfumées de Sol de Janeiro, plus besoin de choisir: cinq des fragrances les plus vendues de cette marque sont rassemblées dans un seul cadeau!
Prix: 53$
Minitrio coiffant, de Dae
Pour réaliser un chignon impeccable, sans frisottis, les initiées ne jurent que par les petites brosses lissantes de Dae, à la formule enrichie d’extrait de fleur de cactus. Ce coffret de trois miniformats aux parfums différents permettra à l’heureuse élue d’en glisser un dans son sac à main, un dans sa trousse de maquillage et le dernier dans la console de sa voiture, pour faire des retouches express devant le rétroviseur.
Prix: 38$
Trio de miniparfums Good Girl, de Carolina Herrera
Une seule bouffée du célèbre parfum de Carolina Herrera suffit pour en devenir accro. Ce coffret de quatre miniatures réunit notamment l’eau de parfum Good Girl et sa version Good Girl Blush, aux notes plus florales. On l’offre à l’une des femmes de notre vie, qui aura ainsi la chance de trouver un nouveau coup de cœur.
Prix: 70$
Duo Prep & Set, de Saie
Côté maquillage simple et tendance, Saie trône toujours en tête des listes de souhaits (y compris la nôtre!). Ce duo, qui comprend l’ultra-illuminateur Glowy Super Gel et le vaporisateur fixateur longue tenue CitySet (format ordinaire), a tout ce qu’il faut pour préparer la peau, fixer le maquillage et donner un fini à la fois naturel et lumineux.
Prix: 65$
Pour des idées de cadeaux encore plus faciles à s’arracher (oui, même pour vous !), rendez-vous sur Sephora.com.