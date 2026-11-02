À l’approche des fêtes, il est tout à fait normal de ressentir un peu d’angoisse au moment de choisir les cadeaux à glisser sous le sapin. On veut faire plaisir à nos proches et trouver des présents qui reflètent vraiment leurs goûts et leur personnalité, et ce n’est pas une mince affaire! Heureusement, Sephora met en valeur les produits beauté les plus convoités des beautistas, réunis dans de jolis coffrets qui nous éviteront bien des casse-têtes. Voici six ensembles de produits que tout le monde rêve de recevoir. De quoi rayer plusieurs noms de notre liste d’un coup. Ouf!

Trio de fards à joues et de bâtons éclat Unreal Blush + Glow, de Charlotte Tilbury

Pour initier une personne qu’on aime aux produits cultes de Charlotte Tilbury, on pense à ce trio de mini-fards à joues et de bâtons illuminateurs qui donnent au teint un éclat radieux tout en floutant les imperfections.

Prix: 52,50$

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