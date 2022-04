À l’instar de ses célèbres baumes, la marque est née d’un problème à résoudre. Végane et militante pour le bien-être des animaux depuis toujours, Ericka déplorait les formules desséchantes du maquillage fabriqué sans ingrédients d’origine animale sur le marché. Elle a cependant dû faire preuve de souplesse à plus d’une occasion pour respecter les valeurs d’Axiology. «Un jour, notre beurre d’avocat est arrivé au laboratoire mélangé avec un nouvel ingrédient, de l’huile de palme. C’est un ingrédient qu’on refuse d’utiliser, aussi bon marché et efficace qu’il soit, à cause de son impact sur la déforestation et du danger qu’il représente pour les animaux en voie d’extinction. Après maintes recherches, nous nous sommes rendu compte que nous ne trouverions plus de beurre d’avocat sans huile de palme sur le marché, et nous avons rapidement décidé de changer la formulation de nos rouges à lèvres. C’est la bonne chose à faire pour s’assurer que nos produits sont respectueux autant des êtres vivants que de la planète.»