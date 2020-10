«La meilleure façon d’embellir le regard est de rehausser nos traits naturels, et non de les transformer», dit Éric Antoniotti, directeur artistique et directeur de la formation internationale chez Clarins. Après avoir hydraté le contour de l’œil, cet expert suggère de corriger la forme de nos sourcils et de combler les zones clairsemées à l’aide d’un gel teinté. «Pour apporter de l’éclat au regard, on dépose une touche de fard doré dans le coin interne de l’œil, au centre de la paupière mobile et le long des cils de la paupière inférieure.» On a envie d’expérimenter avec de la couleur? Tant mieux, il n’y a aucune règle! «Tout est permis aujourd’hui.»