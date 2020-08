My Way, une fragrance lumineuse où les fleurs blanches règnent, évoque l’importance de suivre notre propre chemin et l’impact des rencontres que l’on fait tout au long de notre vie sur celui-ci. C’est l’actrice portoricaine Adria Arjona, qu’on aura la chance de voir dans le prochain film Marvel Morbius en 2021, qui a été choisie pour incarner ce parfum dont le slogan est «Je suis ce que je vis».

«Adria Arjona est une grande voyageuse, une femme d’aujourd’hui qui brille par son intelligence, sa curiosité, son absence de préjugés, son indépendance et sa capacité à chérir les opportunités que la vie lui apporte», confie Giorgio Armani.

Du jus lui-même (dont les ingrédients ont été extraits de manière durable) au flacon (rechargeable et conçu à base de matériaux recyclés et recyclables), tous les détails de My Way ont été pensés avec un grand souci d’écoresponsabilité.

«Le lancement de My Way marque un tournant dans le plan de Giorgio Armani, qui compte réduire son impact environnemental et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. La question environnementale devrait être plus que jamais au cœur de l’actualité. L’avenir des jeunes générations dépend de nos choix», continue Giorgio Armani.

My Way sera offert exclusivement sur le site d’Armani dès le 10 août, puis à tous les comptoirs Armani dès le 23 août.