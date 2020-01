Sur l’importance de prendre soin de notre peau

« Avant, quand je maquillais quelqu’un, je ne prenais pas le temps de préparer la peau au préalable. Mais avec le temps, j’ai réalisé l’importance de la dorloter en profondeur avant même d’appliquer une goutte de maquillage. Si j’ai une heure pour réaliser une mise en beauté, je vais prendre vingt minutes de ce temps pour préparer la peau en la massant avec un rouleau de jade ou une pierre Gua Sha et en appliquant des masques: ça permet de la réveiller et de lui infuser une bonne dose de vitalité!»

Sur l’application optimale de notre hydratant

«Mon premier réflexe était d’appliquer la crème hydratante sur l’ensemble du visage, mais j’ai réalisé avec les années qu’en agissant ainsi, j’exacerbais souvent la brillance de la zone T. Maintenant, j’applique stratégiquement l’hydratant sur les points saillants du visage (pommettes, bout du nez, haut du front) comme un illuminateur naturel et j’utilise une base matifiante au centre du visage. Cette astuce me permet aussi de minimiser l’utilisation de poudre fixatrice!»

Sur l’obtention d’un teint parfait

«J’ai une technique bien particulière pour le teint qui nécessite deux nuances. En premier lieu, j’utilise une teinte qui correspond à la couleur du cou, que j’applique au centre du visage pour l’illuminer. Ensuite, j’applique une nuance un tantinet plus foncée et chaude à l’extérieur du visage et du cou pour créer un effet de contouring naturel. Le plus important: il faut prendre le temps de fondre les deux nuances ensemble à l’aide d’un pinceau à fond de teint. Une fois que c’est fait, je corrige les imperfections restantes avec une touche de cache-cernes.»

Sur l’importance d’attendre avant d’appliquer notre poudre fixatrice

«Quand on vient tout juste d’appliquer notre fond de teint, il semble toujours plus luisant que son véritable fini. Il faut lui laisser le temps d’évoluer sur la peau et de sécher. Je profite de ce moment pour appliquer les autres produits crémeux – fards à joues, bronzer, illuminateur, etc. –, dont l’effet seconde peau est plus naturel que leur équivalent en poudre. Ensuite, j’utilise un petit pinceau touffu pour appliquer de la poudre translucide exclusivement sur les zones qui en ont besoin, et non sur l’ensemble du visage. Selon moi, si on n’est pas devant une caméra, mieux vaut privilégier une peau fraîche et lumineuse qu’un teint ultra mat.»

Sur l’utilisation juste des fards pailletés

«Bien que magnifiques, les fards chatoyants peuvent vite devenir nos pires ennemis… en particulier lorsque la texture de la peau du contour de l’œil commence à changer et que la paupière se relâche. Ils ont tendance à accentuer les yeux bouffis et les rides et ridules s’ils sont appliqués au creux de la paupière. Je structure donc la forme des yeux avec des fards mats puis j’utilise des finis brillants stratégiquement, toujours avec parcimonie.»

Sur la meilleure façon de construire notre trousse beauté

«Les deux catégories dans lesquelles il est primordial d’investir sont les soins pour la peau et le fond de teint. Ensuite, on peut s’amuser avec le reste! Et nul besoin de dépenser énormément d’argent: on retrouve des marques de haute qualité à prix abordables dans des endroits comme Winners. C’est l’endroit parfait pour garnir notre trousse avec de formidables palettes ou pour oser la nouvelle tendance du moment!»

On adopte les conseils de Pati sans tarder!