Les personnes extraordinaires méritent des cadeaux extraordinaires! Pour faire vraiment plaisir, on mise sur des produits de luxe qui épateront la galerie. Il s’agit moins de faire une folie que d’investir dans des cadeaux qui feront grande impression, et dont les heureux destinataires profiteront longtemps. Avec sa sélection de produits haut de gamme iconiques et de coffrets exclusifs, Sephora nous aide à dénicher des présents inoubliables.

Palette pour le visage Backstage Glow Maximizer, de Dior

Une palette pour le visage signée par une grande maison? Voilà un cadeau qui fait son effet, car son contenant est aussi éblouissant que les poudres qu’elle renferme. Cette palette polyvalente de quatre teintes est aussi ornée du logo emblématique de la griffe Dior. Ses poudres ultrafines, à base de pigments en gel, captent la lumière et procurent un fini nacré. On les applique sur le visage et le décolleté pour rayonner de mille feux!

Prix: 65$

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