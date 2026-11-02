Les personnes extraordinaires méritent des cadeaux extraordinaires! Pour faire vraiment plaisir, on mise sur des produits de luxe qui épateront la galerie. Il s’agit moins de faire une folie que d’investir dans des cadeaux qui feront grande impression, et dont les heureux destinataires profiteront longtemps. Avec sa sélection de produits haut de gamme iconiques et de coffrets exclusifs, Sephora nous aide à dénicher des présents inoubliables.
Palette pour le visage Backstage Glow Maximizer, de Dior
Une palette pour le visage signée par une grande maison? Voilà un cadeau qui fait son effet, car son contenant est aussi éblouissant que les poudres qu’elle renferme. Cette palette polyvalente de quatre teintes est aussi ornée du logo emblématique de la griffe Dior. Ses poudres ultrafines, à base de pigments en gel, captent la lumière et procurent un fini nacré. On les applique sur le visage et le décolleté pour rayonner de mille feux!
Prix: 65$
Ensemble de gommage The Peel Vault, de Dr Dennis Gross Skincare
Les initiées le savent: les peelings quotidiens du Dr Dennis Gross transforment la peau! Cet ensemble propose deux formules, selon ce qu’on souhaite obtenir comme résultat. La version Universal Strength lisse visiblement le grain de la peau et réduit l’apparence des pores, et la version Extra Strength, qui offre un traitement plus intensif, purifie le teint. Un luxe, certes, mais qui vaut chaque sou dépensé.
Prix: 206$
Duo de l’eau de parfum Libre, d’Yves Saint Laurent
Dans ce délicieux parfum signé YSL, l’essence de lavande française rencontre la fleur d’oranger marocaine, le tout enveloppé d’un accord musqué. Avec son logo emblématique et son bouchon noir laqué orné d’une chaîne, Libre ne passe jamais inaperçu. On offre cette eau de parfum (en deux formats) à la personne qui fait tourner les têtes dès qu’elle entre dans une pièce… et qui le sait!
Prix: 130$
Duo de l’eau de parfum Stronger with You Intensely, d’Armani Beauty
Rien n’incarne mieux l’alliance du sucré et de l’épicé que Stronger With You Intensely, d’Armani Beauty, un mélange enivrant de poivre rose, de lavande et de vanille. Ce coffret-cadeau comprend un format de 100 ml et un de 15 ml.
Prix: 185$
Duo de bronzant et de fard à joues Petite Sun Tone, de Westman Atelier
Ce n’est un secret pour personne: Westman Atelier, la marque de la maquilleuse Gucci Westman, chouchou des célébrités, représente ce qui se fait de mieux sur le marché. Ce duo réunit un fard à joues translucide et lumineux, offert dans une nuance en série limitée, et une poudre bronzante onctueuse. À la clé, un teint subtilement sculpté et naturellement impeccable sous tous les angles.
Prix: 58$
Ensemble-cadeau Make Me Blush & YSL Loveshine, d’Yves Saint Laurent
Pour (vraiment) gâter la personne de notre choix, on choisit ce duo signé Yves Saint Laurent, présenté dans un emballage somptueux et invitant. Il contient un fard à joues floutant qui procure un teint rosé (jusqu’à 24 heures) et une huile à lèvres repulpante, riche en acide hyaluronique.
Prix: 88$
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