Nous avons tous un parfum signature qui nous définit et nous fait marcher la tête haute. Pour Molly, il s’agit de l’eau de parfum Libre d’Yves Saint Laurent. Elle aime les notes sophistiquées de lavande et de fleur d’oranger qui la font se sentir confiante et féminine.

Qui dit athlète professionnelle, dit choix beauté pratiques. Pour sauter de plus de 20 mètres elle préfère le rouge à lèvre classique au gloss. Son chouchou? Le Rouge à lèvres satin de MAC dans la teinte Brave.