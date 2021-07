Pour un look simple et naturel, on diffuse un fard ocre sur l’ensemble de la paupière, en l’estompant délicatement vers les sourcils.

Palette artistique 9U Catch the Sun, de Morphe (16 $; ca.morphe.com). Fard à paupières en crème Always On (Ochre), de Smashbox (28 $; smashbox.ca).

Boucles d’oreilles en or et rubis (Mondo Mondo).