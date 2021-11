Qu’est-ce que la période des Fêtes représente pour toi?

C’est ma période de l’année préférée. Peu importe les réceptions, petites ou grandes, il y a une féerie dans l’air que je redécouvre à travers les yeux de ma fille à chaque année. On habite en nature et l’hiver y est à couper le souffle!

J’adore passer du temps en famille sur la patinoire que mon chum réalise lui-même sur le lac. On en profite aussi pour marcher en forêt, on se fait de bonnes bouffes réconfortantes et des soirées sur le bord du feu. Nous n’avons besoin de rien d’autre pour être heureux!

Comment entrevois-tu les Fêtes cette année après un Noël 2020 chacun chez soi?

Bien qu’on adore recevoir, j’ai bien apprécié notre dernier Noël… La simplicité et la beauté d’être juste tous les trois autour du sapin. Ce sont des moments précieux qui resteront gravés dans notre cœur pour longtemps! Mais mon petit doigt me dit que si notre famille souhaite se réunir, c’est chez nous que ça va se passer, avec PLAISIR! Comme d’hab!

Quels sont tes 2 ou 3meilleurs trucs beauté pour les Fêtes?

J’adore m’amuser avec mon look pendant le temps des Fêtes. Je ne me maquille pas beaucoup dans mon quotidien, je garde ça très simple. Je passe tellement de temps sur la “chaise beauté” pour le travail… Cependant, Noël, c’est une autre histoire! C’est le moment de sortir son rouge à lèvres rouge ou Bourgogne, de créer un regard de chat avec un traceur noir, un soupçon de paillettes discrètes sur les paupières et me créer une jolie boucle souple dans les cheveux. Ajoutez à cela une belle p’tite laine confortable, un parfum chaleureux aux notes légèrement épicée… Et hop, le tour est joué! C’est mon classique.