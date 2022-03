4. Cassie joue dans… Oklahoma?

Non, Cassie ne jouera pas dans la comédie musicale Oklahoma – elle est trop occupée à incarner le rôle principal féminin dans la vie de Nate Jacobs – , mais son look country-glam est définitivement notre préféré de la saison.

Pour réussir le look :

L’ensemble de rouleaux autobloquants High Tops, de Drybar, est un must pour obtenir une coiffure bouffante et volumineuse. La texture des rouleaux permet aux cheveux de bien rester en place sans être tiraillés ou abîmés. Le geste final pour obtenir le look country par excellence? Crêper les cheveux à la racine, pour un max de volume.

Bien que le port du fond de teint intégral ait été prohibé, cette saison, Doniella Davy, maquilleuse sur le plateau d’Euphoria, a utilisé le produit Future Skin, de Chantecaille, afin d’unifier la carnation des actrices avec brio. Ce fond de teint gel sans huile possède une formule unique composée de 60 % d’eau, offrant à la peau une texture légère et rafraîchissante.

Pour recréer la moue brun nude de Cassie ainsi que son double trait de ligneur, on utilise le crayon pour les yeux, les sourcils et les lèvres Artist Color Pencil de Make Up For Ever dans la teinte 606.

On ouvre le regard avec le mascara Flourishing Volumizing de r.e.m Beauty: sa formule nous permet de superposer plusieurs couches de produit pour obtenir des cils fournis et volumineux. Pour un look qui a encore plus d’impact, on amalgame quelques cils ensemble à l’aide d’une pince à épiler juste après avoir appliqué notre mascara.