3. Appliquer le vernis gel UV

On applique une mince couche de vernis gel 3 dans 1 sur la surface des ongles, en retirant au besoin le surplus sur les côtés. Sur le site de Nail Création, on trouve une panoplie de couleurs de vernis gel et de poudres – y compris des teintes vives, neutres, scintillantes ou pastel: il est donc facile de trouver la nuance qui correspond à notre look et à notre envie du moment.

4. Faire durcir le vernis

Avec le vernis gel UV, on se sert de la lampe DEL UV Angelic, de Nail Création. Si on a opté pour une couleur foncée, une couche de vernis gel suffit. Pour les nuances plus pâles, on applique une deuxième couche en répétant les étapes 3 et 4.