MASQUE CAMELLIA REPAIR HYDRA BEAUTY, DE CHANEL (85$)

On apporte confort et hydratation à notre peau à l’aide de cette formule luxueuse qu’on laisse agir toute la nuit ou qu’on utilise en traitement express. De la cire de camélia, de l’acide hyaluronique et du panthénol nourrissent la peau et boostent son hydratation et son éclat, tandis que le gingembre bleu la protège grâce à ses propriétés antioxydantes. Que demander de plus?

«J’adore la texture crémeuse de ce produit, qui me rappelle celle d’un baume. Je m’en sers non seulement le soir, mais parfois aussi après mes entraînements, puisqu’il laisse toujours ma peau rafraîchie, repulpée et éclatante de santé!»

– CAROLINA ÁLVAREZ, Rédactrice en chef beauté, ELLE Mexique