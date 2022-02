ÉCRAN SOLAIRE À LARGE SPECTRE GLOWSCREEN FPS 40, DE SUPERGOOP!

Hyperlégère, sa formule subtilement teintée et nacrée s’applique comme un charme – que ce soit en solo ou sous le maquillage – et laisse la peau joliment illuminée, en plus de la protéger des rayons UV et de la lumière bleue. «J’ai honte de le dire, mais je n’ai pas toujours été très vigilante en matière de protection solaire… jusqu’à ce que ce produit entre dans ma vie! Sa texture fluide se fond incognito à la peau sans laisser de film désagréable et il ne pèle pas sous le maquillage. En plus, il apporte de l’éclat à la peau, ce qui est génial si on veut le porter en solo.» – Théo Dupuis-Carbonneau, ELLE Québec et ELLE Canada

Prix: 48 $