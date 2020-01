Chaque année, les directrices beauté des différentes éditions d’ELLE dans le monde recensent leurs meilleurs petits pots, crèmes et fards pour le plus grand bonheur des beautistas. Ces pros de la beauté ont tranché et ont fait leur choix parmi les produits les plus aimés de 2019. Elles nous expliquent pourquoi ils sortent du lot – et mieux vaut les écouter, puisque ces expertes savent de quoi elles parlent. On prend des notes!

Maquillage

Rouge à lèvres Rouge Coco Flash de Chanel (46 $)

Grâce à sa composition qui contient des cires naturelles et des huiles fines – mimosa, jojoba, tournesol –, ce rouge fond sur les lèvres, les laissant souples et joliment colorées au passage. On l’aime aussi pour son côté brillant, qui réfléchit la lumière et sublime notre moue. Confort et style: on ne fait pas mieux, tout simplement.

«Enfin un rouge à lèvres pigmenté et vif, qui est aussi hydratant que tendance!»

– Brooke Le Poer Trench, Directrice beauté et bien-être, ELLE AUSTRALIE

Fond de teint L’Essentiel de Guerlain (65 $)

Avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, un fini éclatant et une tenue de 16 heures, ce fond de teint est plus qu’impressionnant. Il illumine notre carnation tout en hydratant notre épiderme et en le protégeant de la pollution. Et dans un si joli flacon – signé Mathieu Lehanneur –, on ne peut pas dire non!

«Un produit au fini naturel qui nous dote d’un teint lumineux, en plus de prendre soin de notre peau? C’est un essentiel beauté deux-pour-un dont on ne peut pas se passer.»

Mamta Mody, Directrice beauté et santé, ELLE INDE

Mascara Volume Disturbia de Givenchy (33 $)

Un mascara qui insuffle courbe et volume aux cils pendant 24 heures, le tout sans grumeaux? Oui, s’il vous plaît! Sa formule d’un noir profond nous dote d’un regard de biche et son goupillon en silicone permet de moduler l’intensité désirée. Un incontournable de notre trousse beauté!

«En plus du volume promis, ce mascara définit et allonge mes cils en quelques passages. J’adore la façon dont la brosse agrippe et sépare chaque cil. Il m’a laissée bouche bée dès mon premier essai!»

Théo Dupuis-Carbonneau, Chef de contenu beauté, ELLE QUÉBEC

Soins du visage

Soins du visage Soin hydratant Clinique iD de Clinique (47 $)

Petite révolution dans le monde des soins du visage: cet hydratant est entièrement personnalisable grâce à 15 combinaisons possibles. Il suffit d’agencer notre base hydratante préférée (gelée, fluide ou gel sans huile) à une des cinq cartouches concentrées en ingrédients actifs ciblés. Adieu, teint inégal, taches, rides, irritation ou pores élargis! Un hydratant 24 heures sur mesure qui sublime la peau, la protège et la renforce. À essayer sans tarder.

«Ce qui convient le mieux à MA peau? Clinique iD le sait bien! Ce soin vient changer la donne puisqu’il permet de choisir des ingrédients qui fonctionnent selon les besoins spécifiques de notre épiderme. Résultat? Un produit qui remplit vraiment toutes ses promesses!»

Velina Vasileva, Rédactrice en chef adjointe et rédactrice en chef beauté, ELLE BULGARIE

Masque 1 – Minute Capture Totale DreamSkin de Dior (100 $)

Petit miracle, ce masque hydratant magnifie la peau en 60 secondes top chrono grâce à sa formule infusée d’acides alpha-hydroxy (AHA) et d’acide floral. Son action exfoliante, en douceur, aide à diminuer les imperfections, et sa formule gel rafraîchissante, qui se transforme en crème onctueuse une fois appliquée sur notre minois, nous donne une mine radieuse.

«Une minute, c’est vraiment tout le temps dont vous avez besoin pour obtenir une peau éclatante lorsque vous avez ce petit bijou sous la main. C’est LE produit pré-party qu’il faut avoir dans sa trousse beauté!»

Marthe Jakobsen, Rédactrice en chef adjointe et éditrice beautéE, ELLE NORVÈGE

Concentré régénération intense Advanced Night Repair d’Estée Lauder (100 $)

On craque pour ce traitement qui calme l’irritation de notre minois, unifie le teint et hydrate l’épiderme pendant qu’on s’abandonne dans les bras de Morphée. Les rougeurs, les pores dilatés et la texture d’une peau inégale ne sont pas de taille devant les propriétés régénérantes de ce concentré savamment conçu. Une bouée de sauvetage pour peaux en détresse!

«Ma peau a tendance à faire des rougeurs facilement, donc tout ce qui peut la calmer tout en prévenant les signes de l’âge est l’équivalent du Saint Graal pour moi. J’applique ce concentré entre mon essence et mon hydratant avec FPS pour apaiser mon épiderme mis à mal par le rythme stressant de la vie à New York.»

Katie Jayne Becker, Directrice forme et beauté, ELLE ÉTATS-UNIS

Soins du corps

Crème concentrée fermeté corps L’intégral anti âge Sisleÿa de Sisley (495 $)

Une peau plus raffermie, revitalisée, nourrie et à l’apparence rajeunie? C’est ce que nous promet cette crème pour le corps qui allie la puissance d’un sérum antiâge au confort d’une crème hydratante. Grâce à des complexes d’ingrédients actifs désaltérants, notamment l’extrait de fibres de soja, d’aneth et de spiruline, cet onguent parfumé galbe et tonifie la peau sans laisser de film gras.

«Sa fragrance unique est absolument irrésistible. Et que dire de sa texture veloutée! De plus, sa formule bien pensée apporte des résultats en quelques semaines seulement.»

Susana Blázquez, Directrice beauté, ELLE ESPAGNE

Brume protectrice invisible Sports FPS 50 + de Shiseido (non offert au Canada)

Une bruine protectrice rafraîchissante à l’application, non collante, non comédogène et qui nous suit de la randonnée au yoga, en passant par la piscine ou la plage? On dit oui! Le plus? Cette protection solaire pour le visage et le corps contient une fragrance «harmonisante», qui capte la transpiration et se mêle à son odeur pour créer un parfum léger et floral. Une autre bonne raison de se mettre au jogging!

«Ce produit novateur fonctionne encore mieux lorsque vous bougez et que vous commencez à transpirer. De la magie? Non, de la science!»

Marianna Partevyan, Éditrice forme et beauté, ELLE UKRAINE

Concentré cryoactif Cellulite incrustée Body-Slim, de Lierac de Lierac (non offert au Canada)

Fini les capitons grâce à la formule de ce concentré anticellulite qui lisse et raffermit la peau. Infusé de caféine active, le sérum actionne le déstockage les cellules adipeuses et stimule l’irisine, une substance naturellement produite par le corps qui aide à brûler la graisse. Sa formule gel est froide à l’application, ce qui rafraîchit la peau tout en participant à l’efficacité minceur.

«J’ai toujours été sceptique à propos des produits anticellulite… jusqu’à ce que je tombe sur celui-ci! Après un mois à l’appliquer assidûment, je vois véritablement des résultats. Ma peau est plus lisse, et les capitons disparaissent à vue d’œil.»

Marta Krupinska, Directrice beauté, ELLE POLOGNE

Soin des cheveux

Shampooing détox antipollution à la menthe aquatique de Klorane (11 $)

Exit, les particules de pollution atmosphérique qui s’agrippent à notre fibre capillaire, rendant notre crinière terne et notre cuir chevelu fragilisé. Ce shampooing biodégradable vient à bout de toutes les impuretés et procure une sensation de fraîcheur grâce à sa formule mentholée. Peu importe notre type de cheveux, il les rend sains et lumineux!

«C’est presque comme posséder un traitement de qualité salon à la maison! Il enlève aussi efficacement les résidus des revitalisants, des produits coiffants et des huiles qui s’accumulent sur la chevelure.» Guan Tan, Éditrice beauté adjointe, ELLE SINGAPOUR

Sérum de nuit Magic 8H Nutritive de Kérastase (65 $)

On l’applique sur les longueurs et les pointes avant d’aller au lit et, pendant qu’on recharge ses batteries, il agit pour nourrir, hydrater et démêler la tignasse. Au réveil, les cheveux sont brillants de santé, soyeux et gainés d’un voile satiné.

«Mes cheveux sont très secs, alors je leur procure un peu d’amour en les enduisant de ce produit, comme je le ferais avec un sérum pour mon visage dans ma routine beauté prédodo. Il nourrit mes cheveux sans les alourdir et me permet de les coiffer aisément au petit matin.»

Théo Dupuis-Carbonneau, Chef de contenu beauté, ELLE QUÉBEC

Lotion coiffante Transformer Texture Tecni.Art de L’Oréal Professionnel (32,50 $)

Cette lotion multi-usage est on ne peut plus polyvalente: on peut l’utiliser sur les cheveux secs ou mouillés, qu’on les laisse sécher à l’air libre ou qu’on réalise une mise en plis complète. D’abord liquide, sa texture change lorsqu’on la frotte entre les mains et se transforme en pâte à mesure qu’on la travaille. Peu importe notre style ou la longueur de nos cheveux, ce produit permet de les coiffer et de les texturiser, tout en les protégeant de la chaleur des outils coiffants. Un must!

«On peut utiliser cette lotion comme apprêt ou en finition. Ou les deux. C’est le meilleur des deux mondes!»

Branislava Kostic, Rédactrice en chef beauté, ELLE SERBIE

Fragrance

Un jardin sur la Lagune d’Hermès (170 $ les 100 ml d’eau de toilette)

«J’ai composé un parfum tissé des mémoires [d’un jardin], des arbres et des fleurs qui s’y sont succédé», dit Christine Nagel, parfumeuse chez Hermès. Cette concoction vibrante aux notes florales, salines et boisées est comme un bouquet nostalgique où des arômes de magnolia, de musc, de salicorne et de lys de la Madone s’entrecroisent avec élégance.

«Ce parfum invite au voyage. Son histoire est touchante et son odeur, vraiment élégante. Il est complexe, léger, mais reconnaissable entre mille. Je ne peux plus m’en passer!»

Marie-Noëlle Vekemans, Rédactrice en chef numérique et éditrice beauté, ELLE BELGIQUE (WALLONIE)

«Je suis complètement sous le charme de cette fragrance à la fois boisée et citronnée. Elle nous donne d’abord l’impression de pénétrer dans un jardin en pleine floraison, avant d’évoluer tout au long de la journée vers une odeur hautement apaisante.»

Carolina Álvarez, Rédactrice en chef beauté, ELLE MEXIQUE

«Voilà un parfum qui se porte comme un charme! Son effluve est vibrant, quoique léger et subtil en même temps. C’est le genre de sillage qui nous fait rêver et que j’adore porter, surtout en été!»

Carolina Adães Pereira, Rédactrice en chef beauté, ELLE PORTUGAL

Produits écoresponsables

Huile pour le visage Noni Glow de Kora Organics (85 $)

Un traitement riche, efficace et délicat pour le visage et le cou, qui promet d’hydrater l’épiderme grâce à ses extraits d’huile de grenade, de rose et de baies d’argousier. Antioxydants + acides gras = peau visiblement plus lisse, nourrie, galbée et radieuse. Psst! Elle fait aussi des miracles pour réparer en douceur les effets du soleil et pour diminuer l’apparence des cicatrices.

«Une huile luxueuse, végane, sans cruauté, multifonctions et faite à partir d’ingrédients naturels australiens, qui laissent la peau rayonnante et éclaircie.»

Younie Tsang, Responsable principale du contenu beauté, ELLE HONG-KONG

Shampooing classique de Rahua (45 $)

Ce shampooing exempt d’agent chimique nettoie les cheveux colorés en douceur et les infuse d’une délicate fragrance de palo santo. Avec des ingrédients naturels tels que l’huile de rahua, qui renforce et nourrit les cheveux, et le quinoa, qui favorise la cicatrisation et la rétention des éléments hydratants, cette petite merveille bio nous promet une crinière saine et revigorée.

«La propriété biodégradable des produits moussants est importante, puisque c’est la seule façon de ne pas contaminer l’eau souterraine. Cette formule est top! La fragrance, à elle seule, nous fait voyager dans des contrées exotiques.»

Elisabeth Martorell, Rédactrice en chef beauté, ELLE FRANCE

Crème teintée multi-usage pour les lèvres et les joues Lip2Cheek de RMS Beauty (45 $)

À la fois blush et rouge à lèvres, cette crème pigmentée bio rehausse la mise en beauté, en plus d’hydrater la peau et de la protéger des radicaux libres. Il suffit d’en tapoter du bout des doigts pour avoir un effet bonne mine instantané!

«Les formules du label RMS remplissent toujours leurs promesses! Une petite quantité suffit pour sublimer notre minois en deux temps, trois mouvements.»

Lesa Hannah, Directrice beauté, ELLE CANADA