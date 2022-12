Grande nouvelle: c’est le retour du Grand Prix de la Beauté!

Les magazines ELLE Québec et ELLE Canada recherchent 600 jurés (hommes et femmes) à travers le Canada pour tester à l’aveugle les meilleurs produits de l’industrie de la beauté et élire leurs préférés. À vous la parole!

Votre mission en tant que jurés :

Les membres des jurys seront sélectionnées à partir des réponses fournies au questionnaire. Chaque membre des jurys recevra des produits de beauté camouflés et auront 11 semaines pour tester et évaluer ces produits en complétant un journal de bord en ligne. Les produits qui auront la meilleure moyenne seront couronnés grands gagnants de leur catégorie. Les membres des jurys pourront garder les produits une fois la période de test terminée.

Ne tardez pas!

Inscrivez-vous avant le 10 janvier 2023 en remplissant le questionnaire ci-joint.

Questionnaire.

La période de test s’échelonnera jusqu’au 20 juin 2023.

Les personnes choisies pour faire partie des jurys seront avisées par courriel au mois de février et devront confirmer leur participation en retournant le courriel de participation. Si votre candidature est retenue, vous vous engagez à tester, à commenter et à évaluer, dans les délais prescrits, les produits de beauté qui vous seront envoyés par ELLE Québec/ELLE Canada, et à retourner le journal de bord dûment rempli avant le 27 juin 2023. Vous acceptez également que votre prénom et votre commentaire soient utilisés dans le magazine lors de la publication des produits gagnants et qu’ils soient utilisés, au besoin, par la compagnie du produit gagnant à des fins promotionnels.

