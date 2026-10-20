Crème de jour hydratante (moins de 35$)

Gel-crème hydro boost sans parfum, de Neutrogena (30$)

Véritable bain d’hydratation pour les épidermes secs et sensibles, ce gel-crème marie de l’acide hyaluronique, des acides aminés et des électrolytes pour retenir l’eau dans l’épiderme et préserver son glow jusqu’à 48 heures.

«Mon soin préféré! Ce gel hydrate ma peau sans lourdeur. Après quatre ou cinq jours, mes plaques de sécheresse étaient déjà moins nombreuses.» — Racquel Araujo-Aikman, Calgary (AB)

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Crème de jour hydratante (de 35$ à 100$)

Crème collagène et éclat vitamine C + peptide, de Marcelle (42$)

Ce baume en gel mise sur un trio composé de vitamine C, de peptides et de probiotiques pour hydrater l’épiderme du lever au coucher, renforcer la barrière et raviver l’éclat.

«Après une semaine, ma peau était plus lumineuse et repulpée. De plus, ce produit s’applique facilement et il pénètre bien.» — Maria Isabel Demets, Montréal (QC

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Crème du jour hydratante (plus de $100)

Crème revitalisante Marine Collagen, de G.M. Collins (130$)

Cap sur une peau plus rebondie! Ce soin réunit du collagène marin pur à 99 %, des algues et des oligoéléments pour revitaliser et raffermir l’épiderme, et lisser les rides et les ridules.

«Étonnamment hydratante malgré sa texture aqueuse, cette crème se superpose parfaitement aux sérums et au maquillage. Sa pompe hygiénique est un atout!» — Karen Curtis, Vancouver (BC)

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Crème de jour antiâge (moins de $100)

Crème réparatrice 5 ceramides + prebiotic, de Reversa (65$)

Grâce à cinq céramides essentiels et bio-identiques, et à un ferment prébiotique, cette crème réconfortante hydrate l’épiderme, le protège et en équilibre le microbiote. Elle aide aussi à contrer la perte d’élasticité et de fermeté.

«Un pur bonheur pour ma peau sensible et assoiffée! Elle la désaltère en profondeur et apaise instantanément la sécheresse et l’inconfort.» — Emilie Mischler, Montréal (QC)

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Crème de jour antiâge (100$ et plus)

Crème extra-fermeté énergie, de Clarins (132$)

Fermeté, luminosité, énergie… Ce soin quotidien deux-en-un réveille les traits fatigués. Sa formule aide à préserver la qualité et la quantité de notre collagène, et la niacinamide unifie notre teint. En prime, le contenant est rechargeable.

«Je raffole de sa texture onctueuse, mais pas trop lourde, et de son parfum frais. Après 10 jours, ma peau était plus radieuse.» — Shelina Ladha, Oakville (ON)

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Crème de nuit antiâge (moins de 50$)

Crème de nuit midnight, de L’Oréal París (42$)

La nuit, cette crème non grasse inonde la peau d’une hydratation réparatrice. Son complexe antioxydant, associé au beurre de karité, aide à restaurer la barrière cutanée, à lisser les rides et à accroître l’éclat du teint.

«Enveloppant et agréablement parfumé, ce soin a rendu ma peau plus douce et plus ferme en seulement trois jours.» — Amy Moreau, Edmonton (AB)

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Crème de nuit antiâge (50$ et plus)

Crème anti-âge globale 16-en-1 express Multi-Action, d’IDC Dermo (90$)

Cette formule, propulsée par le protocole breveté ReGen16 et une concentration de 25 % d’actifs antiâge éprouvés, combine l’extrait de chardon-Marie, l’huile d’inca inchi et des peptides qui travaillent à la fermeté et à la souplesse de l’épiderme.

«J’adore sa consistance et son parfum. Ma peau a gagné en radiance et sa texture s’est nettement améliorée.» — Trisha Pedros, Kingston (ON)

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Protection solaire du visage (moins de 30$)

Hydratant éclat Aqua Rich UV FPS 50, de Bioré (19$)

Cette pépite japonaise en gel allie hydratation et protection élevée, sans laisser de film gras ni de trace blanche. Une formule complètement invisible, au rapport qualité-prix imbattable.

«Sa formulation désaltère ma peau, tandis que sa subtile teinte rosée me donne bonne mine. C’est un 10/10 pour moi!» — Patricia Farquhar, North Bay (ON)

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Protection solaire du visage (de 30$ à 60$)

Crème écran solaire hydratante UV solutions FPS 50, de Clinique (52$)

À mi-chemin entre un soin et une protection solaire, cette formule ultrafluide dotée d’un FPS 50 prévient le dessèchement grâce à l’acide hyaluronique; et les quatre antioxydants qu’elle renferme aident à défendre l’épiderme contre les radicaux libres

«Cet écran solaire a tout bon: absorption rapide, sensation agréable sur la peau, hydratation longue durée et parfum discret.» — Shirley McLeod, Blainville (QC)

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Protection solaire du visage (plus de 60$)

Écran solaire minéral teinté sheet FPS 30, de Vivier (72$)

Teinté juste ce qu’il faut, cet écran minéral avec FPS 30 protège des UVA et des UVB, uniformise le teint et fait rayonner la peau grâce aux vitamines C et E.

«Aérien et jamais gras, il se fusionne parfaitement à ma peau et lui procure un éclat naturel qui me permet d’oublier le fond de teint. Un rêve!» — Kate Roumieu, Smithers (BC)

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