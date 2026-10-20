Sérum de jour (moins de 50$)
Sérum au complexe de vitamine C, de Naturium (34$)
Musclée et économique, cette formule regorge d’ingrédients actifs qui illuminent la peau et la défendent contre les éléments environnementaux agressants. Elle hydrate instantanément et aide à atténuer les rides et les ridules au fil des utilisations.
«Ce soin fond rapidement dans la peau et il n’est ni gras ni collant. Après une semaine, mon visage semblait être en pleine forme!» — Camille Mitchell Roussel, Montréal (QC)
Sérum de jour (de 50$ à 100$)
Sérum éclat lissant multi-active, de Clarins (80$)
Ce sérum biphasé renferme un duo de choc: de la vitamine C stabilisée, qui unifie le teint, et de l’acide glycolique, qui affine le grain de l’épiderme. Une fois activée, sa formule se transforme en microperles rosées qui énergisent la peau.
«J’adore ses jolies petites perles et son flacon pratique. Ma peau est indéniablement plus satinée et rayonnante depuis que je l’utilise.» — Laura Goodstadt, Toronto (ON)
Sérum de jour (plus de 100$)
Sérum logévité CellularYouth, de Paula’s Choice (102$)
Ce sérum à effet liftant s’appuie sur un peptide de longévité et de la taurine pour favoriser le renouvellement cellulaire. Il cible les rides et les ridules tout en aidant l’épiderme à conserver une apparence plus jeune.
«J’aime ce soin. Vite absorbé, il me fait une peau souple et éclatante.» —Jessica Martin, Smith Falls (ON)
Sérum de nuit (moins de 70$)
Sérum densifiant ultra-repulpant boost hyalu-peptide, d’IDC Dermo (102$)
Les chiffres sont éloquents: 1,7 % d’acide hyaluronique pur, décliné en 13 formes, et plus de 400 peptides pour bien hydrater la peau, accroître sa fermeté et estomper les rides.
«J’ai a-do-ré ce sérum agréablement parfumé qui raffermit ma peau et la rend incroyablement douce.» — Louisa Chiasson, Saint-Simon (QC)
Sérum de nuit (70$ et plus)
Double serum, de Clarins (163$)
Une formule réputée, composée de 2 phases, 22 plantes et 5 molécules actives, et inspirée du film hydrolipidique de l’épiderme. Elle aide à relancer les cinq fonctions vitales du tissu cutané et agit donc sur les rides, la fermeté, l’éclat, les pores et l’hydratation.
«Mon nouveau sérum de nuit chouchou! Après deux semaines, ma peau est plus reposée, mes ridules sont floutées, et les compliments fusent.» — Stephanie Iacobacci, Woodbridge (ON)
Crème de jour hydratante (moins de 35$)
Gel-crème hydro boost sans parfum, de Neutrogena (30$)
Véritable bain d’hydratation pour les épidermes secs et sensibles, ce gel-crème marie de l’acide hyaluronique, des acides aminés et des électrolytes pour retenir l’eau dans l’épiderme et préserver son glow jusqu’à 48 heures.
«Mon soin préféré! Ce gel hydrate ma peau sans lourdeur. Après quatre ou cinq jours, mes plaques de sécheresse étaient déjà moins nombreuses.» — Racquel Araujo-Aikman, Calgary (AB)
Crème de jour hydratante (de 35$ à 100$)
Crème collagène et éclat vitamine C + peptide, de Marcelle (42$)
Ce baume en gel mise sur un trio composé de vitamine C, de peptides et de probiotiques pour hydrater l’épiderme du lever au coucher, renforcer la barrière et raviver l’éclat.
«Après une semaine, ma peau était plus lumineuse et repulpée. De plus, ce produit s’applique facilement et il pénètre bien.» — Maria Isabel Demets, Montréal (QC
Crème du jour hydratante (plus de $100)
Crème revitalisante Marine Collagen, de G.M. Collins (130$)
Cap sur une peau plus rebondie! Ce soin réunit du collagène marin pur à 99 %, des algues et des oligoéléments pour revitaliser et raffermir l’épiderme, et lisser les rides et les ridules.
«Étonnamment hydratante malgré sa texture aqueuse, cette crème se superpose parfaitement aux sérums et au maquillage. Sa pompe hygiénique est un atout!» — Karen Curtis, Vancouver (BC)
Crème de jour antiâge (moins de $100)
Crème réparatrice 5 ceramides + prebiotic, de Reversa (65$)
Grâce à cinq céramides essentiels et bio-identiques, et à un ferment prébiotique, cette crème réconfortante hydrate l’épiderme, le protège et en équilibre le microbiote. Elle aide aussi à contrer la perte d’élasticité et de fermeté.
«Un pur bonheur pour ma peau sensible et assoiffée! Elle la désaltère en profondeur et apaise instantanément la sécheresse et l’inconfort.» — Emilie Mischler, Montréal (QC)
Crème de jour antiâge (100$ et plus)
Crème extra-fermeté énergie, de Clarins (132$)
Fermeté, luminosité, énergie… Ce soin quotidien deux-en-un réveille les traits fatigués. Sa formule aide à préserver la qualité et la quantité de notre collagène, et la niacinamide unifie notre teint. En prime, le contenant est rechargeable.
«Je raffole de sa texture onctueuse, mais pas trop lourde, et de son parfum frais. Après 10 jours, ma peau était plus radieuse.» — Shelina Ladha, Oakville (ON)
Crème de nuit antiâge (moins de 50$)
Crème de nuit midnight, de L’Oréal París (42$)
La nuit, cette crème non grasse inonde la peau d’une hydratation réparatrice. Son complexe antioxydant, associé au beurre de karité, aide à restaurer la barrière cutanée, à lisser les rides et à accroître l’éclat du teint.
«Enveloppant et agréablement parfumé, ce soin a rendu ma peau plus douce et plus ferme en seulement trois jours.» — Amy Moreau, Edmonton (AB)
Crème de nuit antiâge (50$ et plus)
Crème anti-âge globale 16-en-1 express Multi-Action, d’IDC Dermo (90$)
Cette formule, propulsée par le protocole breveté ReGen16 et une concentration de 25 % d’actifs antiâge éprouvés, combine l’extrait de chardon-Marie, l’huile d’inca inchi et des peptides qui travaillent à la fermeté et à la souplesse de l’épiderme.
«J’adore sa consistance et son parfum. Ma peau a gagné en radiance et sa texture s’est nettement améliorée.» — Trisha Pedros, Kingston (ON)
Protection solaire du visage (moins de 30$)
Hydratant éclat Aqua Rich UV FPS 50, de Bioré (19$)
Cette pépite japonaise en gel allie hydratation et protection élevée, sans laisser de film gras ni de trace blanche. Une formule complètement invisible, au rapport qualité-prix imbattable.
«Sa formulation désaltère ma peau, tandis que sa subtile teinte rosée me donne bonne mine. C’est un 10/10 pour moi!» — Patricia Farquhar, North Bay (ON)
Protection solaire du visage (de 30$ à 60$)
Crème écran solaire hydratante UV solutions FPS 50, de Clinique (52$)
À mi-chemin entre un soin et une protection solaire, cette formule ultrafluide dotée d’un FPS 50 prévient le dessèchement grâce à l’acide hyaluronique; et les quatre antioxydants qu’elle renferme aident à défendre l’épiderme contre les radicaux libres
«Cet écran solaire a tout bon: absorption rapide, sensation agréable sur la peau, hydratation longue durée et parfum discret.» — Shirley McLeod, Blainville (QC)
Protection solaire du visage (plus de 60$)
Écran solaire minéral teinté sheet FPS 30, de Vivier (72$)
Teinté juste ce qu’il faut, cet écran minéral avec FPS 30 protège des UVA et des UVB, uniformise le teint et fait rayonner la peau grâce aux vitamines C et E.
«Aérien et jamais gras, il se fusionne parfaitement à ma peau et lui procure un éclat naturel qui me permet d’oublier le fond de teint. Un rêve!» — Kate Roumieu, Smithers (BC)
Soin contour des yeux (moins de 60$)
Contour des yeux Retin[A]list, de Reversa (56$)
Rétinol encapsulé, niacinamide, acide hyaluronique et chaga canadien unissent leurs forces pour raffermir le contour des yeux et diminuer l’apparence des rides et des signes de fatigue.
«Onctueuse et agréable à utiliser, cette crème rend le contour de mes yeux lumineux et mes ridules moins visibles.» — Françoise Jones, Nelson (BC)
Soin contour des yeux (de 60$ a 115$)
Soin global yeux sublime Advanced Age Control Supreme, de Watier (64$)
Enrichi d’antioxydants canadiens, ce soin vise huit signes de l’âge, notamment les rides, les cernes et les poches. Véritable coup de pep, il chasse les traces de fatigue sur la paupière supérieure et sous l’œil.
«Après plus d’un mois d’utilisation, je peux affirmer que cette crème adoucit le contour des yeux et estompe légèrement les rides.» — Lana Naumenko, Saint-Constant (QC)
Soin contour des yeux (plus de 115$)
Gel-crème rajeunissant pour les yeux daily Hydro-drops, d’OBagi (116$)
Léger comme l’air, ce gel-crème hydrate pendant 24 heures et ravive le contour des yeux. Son applicateur métallique refroidissant aide à décongestionner, et la niacinamide contribue à réduire les rides.
«J’ai adoré ce produit. Son parfum délicat et sa texture veloutée m’ont conquise; ma peau est plus lisse et mieux hydratée.» — Lucille Racine, Alma (QC)
Patchs pour les yeux
Patchs jeunesse contour des yeux pure Kronoxyl-9, de Laboratoire Dr Renaud (58$ les 4 paires)
En 15 ou 20 minutes, ces timbres hydrogel revigorent le contour des yeux, amoindrissent les rides et les ridules et réveillent le regard en agissant sur les poches et les cernes.
«J’ai été impressionnée par leur tenue, et après la pose, mes ridules semblaient adoucies et ma peau, plus ferme et mieux hydratée.» — Lauren Malbranck, Jasper (AB)
Achetez les soins contour des yeux finalistes
Masque pour le visage (moins de 60$)
Masque-crème hydratant réparateur SOS hydra baume, d’IDC Dermo (57$)
Tel un cocon, ce baume multiusage non parfumé soulage les peaux sèches ou fragilisées, tout en restaurant leur souplesse et en renforçant leur barrière cutanée.
«J’ai utilisé ce soin en masque et en crème, et il a nourri et hydraté ma peau sèche durant les mois froids.» — Carolyn Ramkaran, Calgary (AB)
Masque pour le visage (60$ et plus)
Concentré jeunesse nuit complète pure, de Laboratoire Dr Renaud (110$)
Ce soin concentré met les heures de sommeil à profit. Le Kronoxyl-9 et l’acide hyaluronique hydratent et repulpent alors la peau, qui paraît plus reposée et éclatante au réveil.
«Sa texture, son parfum citronné et son effet frais m’ont offert une belle pause spa; ma peau était ensuite plus douce et détendue.» — Lijy Philip, Brampton (ON)
Autobronzant pour le visage
Bronzage en spray glam spray foncé, de That’So (53$)
Pour obtenir un hâle d’apparence naturelle, on vaporise ce spray sur notre minois. En trois ou quatre heures, il développera une nuance dorée qui durera jusqu’à quatre jours.
«Pour une toute première expérience avec un autobronzant, j’ai été conquise: l’application prend moins de 10 minutes, la couleur devient plus prononcée à chaque couche, et le résultat tient longtemps.» — Anastasiia Kondratiuk, Hamilton (ON)
Baume à lèvres (moins de 15$)
Baume à lèvres fondant Glow Reviver, d’E.L.F (12$)
Gorgé de beurres émollients et d’acide hyaluronique, ce baume baigne les lèvres de douceur, d’une teinte modulable et d’un reflet miroir.
«Ce soin crémeux s’applique facilement, parfume délicatement les lèvres et leur apporte une brillance qui tient plusieurs heures.» — Lisa Corbin, Kanata (ON)
Baume à lèvres (de 15$ à 30$)
Baume à lèvres nourrissant avec céramides (pêche et melon), de BKIND (22$)
Végane et composé d’ingrédients d’origine naturelle, ce baume aux céramides, au squalane, au karité et à l’aloès nourrit et protège les lèvres. En prime, son tube est fait à 50 % de plastique recyclé.
«Épais puis fondant, ce baume au doux parfum de pêche fait chatoyer mes lèvres, qui restent hydratées pendant près de quatre heures.» — Tamara Evans, Inverary (ON)
Baume à lèvres (plus de 30$)
Baume à lèvres (beige vanille), de Summer Fridays (32.50$)
Impossible de ne pas le traîner partout où on va, car ce baume végane aux beurres de karité et de murumuru chouchoute les lèvres et les enjolive d’une touche de couleur et de lustre.
«Wow! Dès la première application, j’ai reçu des compliments. Scintillant et non collant, il sent en plus divinement bon et tient longtemps. Un vrai gagnant!» — Caroline Martin, Québec (QC)
Nettoyant pour le visage
Gel nettoyant 4 en 1 pure perfection, de Functionalab (46$)
Ce gel 4-en-1 simplifie la routine quotidienne: il nettoie, démaquille, tonifie et hydrate le visage et les yeux, en plus de préserver l’équilibre et la barrière naturelle de la peau.
«Sa mousse généreuse se rince sans laisser de résidu, et son parfum d’orange me fait me sentir revigorée.» — Goldie Oakmount, Mississauga (ON)
Exfoliant pour le visage
Disques exfoliants quotidiens Gentle Reset, de Summer Fridays (57$ les 30)
Chaque disque à double face est imbibé d’AHA et de PHA qui permettent de déloger les cellules mortes et d’affiner les pores; quant à l’aloès et à la glycérine, ils calment et hydratent l’épiderme. Bref, un minisoin facial à emporter.
«J’ai adoré ses deux faces: l’une désincrustante, l’autre cotonneuse. Sans être abrasif, le disque balaie toutes les impuretés et rafraîchit ma peau.» — Julie Bernard, Campbellton (NB)
Huile pour le visage
Sérum anti-âge ceramide comfort, de G.M. Collin (142$)
Une petite capsule, mais la juste dose. Ce sérum en huile, aux céramides, ravitaille la peau en hydratation et en nutriments et blinde la barrière cutanée, tout en corrigeant les premiers signes de l’âge.
«Dès la première application, cette huile a rendu ma peau incroyablement veloutée; après une semaine, elle est plus lisse et lumineuse.» — Chelsea Lynn, Fort St. John (BC)
Lotion tonique pour le visage
Lotion tonifiante, de Dr. Hauschka (53$)
Tel un voile végétal qui réveille le teint, cette lotion naturelle boostée à l’hamamélis et à l’anthyllide revitalise les peaux normales, sèches ou sensibles matin et soir.
«Sa brume fine au parfum agréable offre un délectable moment de luxe, en plus de revivifier ma peau avant le reste de ma routine.» — Nicole Prescott, Niagara Falls (ON)
Démaquillant pour le visage
Lingettes nettoyantes démaquillantes tout-en-un sans parfum, de Neutrogena (16$ les 25)
Pour réaliser un démaquillage express, partout – et en l’absence de lavabo –, ces lingettes non parfumées sont sans pareilles. Elles nettoient les yeux, le visage et les lèvres sans nécessiter de rinçage. Et comme elles sont à base de fibres végétales, elles sont aussi compostables.
«Bien saturées de nettoyant, ces lingettes retirent efficacement le maquillage sans dessécher la peau.» — Giselle Castaneda, Toronto (ON)
Sérum pour les cils
Sérum pour sils plus, de Revive7 (77$)
Ce sérum composé de seulement sept ingrédients (tous véganes) aide à fortifier les cils et à les faire paraître plus fournis en l’espace de 7 à 28 jours.
«Après cinq semaines, mes cils étaient plus en santé et plus épais. Ce traitement ne cause pas de picotements ou d’effets indésirables.» — Stephanie Dion, Lorette West (MB)
Soin ciblé antiboutons
Timbres imperfection invisible, de Garnier (14$ les 22)
Ni vu ni connu! Ces timbres hydrocolloïdes ultrafins aplanissent les boutons et en tempèrent la rougeur, tout en les protégeant, même sous le maquillage.
«Ils tiennent leur promesse: en plus de rester bien en place, ils font rétrécir les boutons et calment l’inflammation sans irriter ma peau.» — Amanda Seto, Brampton (ON)