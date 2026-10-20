Rouge à lèvres
Rouge à lèvres Matte Revolution (Pillow Talk Original), de Charlotte Tilbury (50$)
Légende du maquillage, ce rose nude universellement flatteur garnit les lèvres d’un fini mat moderne et hydratant. Sa pointe carrée en facilite l’application, et sa couleur tient pendant des heures.
«Hyperconfortable, ce rouge pigmenté à l’allure naturelle tient presque intact jusqu’au souper. Son parfum sucré me rappelle les Mini Eggs!» — Monique Meade, St.John’s (NL)
Crayon à lèvres (ex aequo)
Crayon à lèvres teinté lip lingerie, de NYX Professional Makeup (16$)
Tracer le contour des lèvres devient un jeu avec ce feutre à pointe à bille qui épouse chaque courbe pour sculpter notre moue ou la remplir entièrement. Encore mieux: sa couleur est à l’épreuve de l’eau et des bavures.
«Mon crayon contour préféré! Sa pointe feutre facilite un tracé précis, et sa teinte résiste aux repas et aux cafés jusqu’au soir.» — Jacqueline Behn, Burlington (ON)
Crayon à lèvres line up!, de Vasanti (23$)
Ce crayon hydratant dessine et définit la bouche avec précision, prolonge la tenue du rouge et l’empêche de filer sans dessécher nos babines.
«Ce crayon très pigmenté glisse facilement et tient longtemps. Il est vite devenu l’un de mes essentiels!» — Haroon Khan, Mississauga (ON)
Brilliant pour les lèvres (moins de 15$)
Traitement lustrant pour les lèvres The Super Peptide, d’Essence (6$)
Petit prix et maxibrillance. Grâce à son cocktail de peptides, de beurre de karité et de vitamine E, ce soin hydrate les lèvres et leur procure un aspect naturellement pulpeux.
«Onctueux à souhait, ce gloss agrémente mon sourire d’un superbe effet moiré et de juste ce qu’il faut de couleur. Il tient remarquablement bien.» — Mayra Barsalou, Montréal (QC)
Brilliant pour les lèvres (de 15$ à 30$)
Baume à lèvres teinté aux peptides, de Rhode (30$)
Objet de convoitise signé Rhode (la marque de Hailey Bieber), ce baume-gloss aux peptides repulpe les lèvres, qu’il habille d’une nuance translucide au fini miroir.
«Un énorme coup de cœur! Riche sans être lourd, il hydrate, fait briller et colore durablement mes lèvres. Son embout est particulièrement réussi.» — Lauren Benedet, Lake County (BC)
Brilliant pour les lèvres (plus de 30$)
Le sérum lèvres, de Mylana (30$)
Se situant quelque part entre l’huile et le gloss, ce sérum, composé à 90 % d’ingrédients d’origine naturelle, nourrit et repulpe les lèvres, sans laisser de film gras ou collant.
«Ce gloss transparent me fait des lèvres bien charnues. J’adore son applicateur généreux et son délicieux parfum de petit gâteau!» — Emily Bud, Edmonton (AB)
Fard à joues
Mousse joues et lèvres Cloudtopia, de Maybelline New York (17$)
Cette mousse farde les joues d’un nuage de pigment flou. Sa formule mate résiste aux transferts sur les vêtements et à la transpiration. En prime, on peut aussi l’appliquer sur les lèvres.
«La texture aérienne de ce produit permet de l’estomper à merveille. Avec sa couleur éclatante, une petite quantité suffit pour égayer mes pommettes. Un vrai coup de foudre!» — Fatima Zahra Oumoudid, Drummondville (QC)
Achetez les finalistes pour les lèvres et les joues
Illuminateur
Sublimateur d’éclat naturel Lumi Glotion True Match, de L’Oréal Paris (18$)
Utilisée seule ou mélangée à l’hydratant ou au fond de teint, cette lotion teintée fait monter l’éclat sur commande. Composée de glycérine et de beurre de karité, elle hydrate et illumine naturellement le visage.
«Ce produit crée un glow subtil, jamais gras, qui tient toute la journée. Le tube permet aussi un dosage précis; donc, pas de gaspillage.»
Base pour le maquillage
Base comblante lisse minute, de Clarins (49$)
Un filtre beauté en pot que cette base mi-soin, mi-maquillage! Elle floute pores, rides et imperfections en quelques secondes et rehausse le teint d’une luminosité naturelle.
«Cet apprêt rend mes pores moins apparents et crée un fini irréprochable. Une petite quantité suffit pour prolonger la tenue du maquillage.» — Mya Labbe, Rimouski (QC)
Crème teintée
Sérum teinté révélateur d’éclat Perfection, de Watier (62$)
On dirait une seconde peau en flacon! Ses microbulles pigmentées fondent à l’application et permettent d’hydrater le visage et d’unifier la carnation en apportant un effet bonne mine qu’on croirait inné.
«J’aime tout de cette formule: elle est simple à utiliser et nourrit ma peau, tout en fournissant une couvrance idéale et un bel éclat qui durent toute la journée.» — Isabelle Perron, Mont-Tremblant (QC)
Anticernes
Correcteur de teint Triclone Skin Tech, de Haus Lab (43.50$)
Ce correcteur chouchou, qu’on applique par couches successives au besoin, fait bien plus que camoufler les cernes. Il illumine le contour des yeux, aide à faire dégonfler cette zone et soigne même les rougeurs par le biais d’un extrait d’arnica fermentée.
«Sa formule parfaitement équilibrée et très pigmentée assure une belle couvrance et un rendu impeccable qui tient longtemps.» — Émy Delisle, Sherbrooke (QC)
Produit pour fixer le maquillage
Spray fixateur à la texture légère Cityset, de Saie (50$)
Conçue pour suivre le rythme de la ville, cette brume ultrafine et sans alcool fixe le maquillage jusqu’à 16 heures tout en hydratant la peau et en lui donnant un fini lumineux.
«Fraîche et non collante, cette brume apporte de l’éclat à mon minois et fait tenir mon maquillage toute la journée.» — Mégane Stébenne, Amos (QC)
Mascara (moins de 20$)
Mascara skinny, d’Annabelle (10$)
Aucun cil ne lui échappe! Sa brosse ultrafine atteint même les plus courts et ceux du bas pour créer une frange plus longue et bien déployée.
«Wow! Sa brosse précise attrape et sépare même les plus petits cils sans faire de bavures et leur donne une longueur nette et élégante qui tient toute la journée.» — Purva Bhatia, Niagara Falls (ON)
Mascara (de 20$ à 40$)
Mascara volumisant Badgal Bang!, de Benefit (39$)
Effet dramatique garanti! Tout ça a à voir avec sa formule poids plume, composée d’aéroparticules, qui permet à ce mascara culte d’épaissir les cils sans les alourdir et de les napper d’un noir intense qui tient très longtemps.
«Le meilleur mascara jamais fabriqué! Il définit mes cils supérieurs et inférieurs et les allonge spectaculairement sans faire de paquets.» — Madiha Nauman, Guelph (ON)
Mascara (plus de 40$)
Mascara lash latex, d’Yves Saint Laurent (44$)
C’est comme du latex sur les cils. Cette formule gainante les étire jusqu’à 60 %, les recourbe et maintient leur volume et leur cambrure. De plus, elle résiste à la transpiration.
«J’ai un gros faible pour ce mascara! Il ne bave pas et reste en place toute la journée. Un essentiel!» — Diane Larouche, Repentigny (QC)