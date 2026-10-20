Rouge à lèvres



Rouge à lèvres Matte Revolution (Pillow Talk Original), de Charlotte Tilbury (50$)

Légende du maquillage, ce rose nude universellement flatteur garnit les lèvres d’un fini mat moderne et hydratant. Sa pointe carrée en facilite l’application, et sa couleur tient pendant des heures.

«Hyperconfortable, ce rouge pigmenté à l’allure naturelle tient presque intact jusqu’au souper. Son parfum sucré me rappelle les Mini Eggs!» — Monique Meade, St.John’s (NL)

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Crayon à lèvres (ex aequo)



Crayon à lèvres teinté lip lingerie, de NYX Professional Makeup (16$)

Tracer le contour des lèvres devient un jeu avec ce feutre à pointe à bille qui épouse chaque courbe pour sculpter notre moue ou la remplir entièrement. Encore mieux: sa couleur est à l’épreuve de l’eau et des bavures.

«Mon crayon contour préféré! Sa pointe feutre facilite un tracé précis, et sa teinte résiste aux repas et aux cafés jusqu’au soir.» — Jacqueline Behn, Burlington (ON)

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Crayon à lèvres line up!, de Vasanti (23$)

Ce crayon hydratant dessine et définit la bouche avec précision, prolonge la tenue du rouge et l’empêche de filer sans dessécher nos babines.

«Ce crayon très pigmenté glisse facilement et tient longtemps. Il est vite devenu l’un de mes essentiels!» — Haroon Khan, Mississauga (ON)

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Brilliant pour les lèvres (moins de 15$)



Traitement lustrant pour les lèvres The Super Peptide, d’Essence (6$)

Petit prix et maxibrillance. Grâce à son cocktail de peptides, de beurre de karité et de vitamine E, ce soin hydrate les lèvres et leur procure un aspect naturellement pulpeux.

«Onctueux à souhait, ce gloss agrémente mon sourire d’un superbe effet moiré et de juste ce qu’il faut de couleur. Il tient remarquablement bien.» — Mayra Barsalou, Montréal (QC)

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Brilliant pour les lèvres (de 15$ à 30$)



Baume à lèvres teinté aux peptides, de Rhode (30$)

Objet de convoitise signé Rhode (la marque de Hailey Bieber), ce baume-gloss aux peptides repulpe les lèvres, qu’il habille d’une nuance translucide au fini miroir.

«Un énorme coup de cœur! Riche sans être lourd, il hydrate, fait briller et colore durablement mes lèvres. Son embout est particulièrement réussi.» — Lauren Benedet, Lake County (BC)

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Brilliant pour les lèvres (plus de 30$)



Le sérum lèvres, de Mylana (30$)

Se situant quelque part entre l’huile et le gloss, ce sérum, composé à 90 % d’ingrédients d’origine naturelle, nourrit et repulpe les lèvres, sans laisser de film gras ou collant.

«Ce gloss transparent me fait des lèvres bien charnues. J’adore son applicateur généreux et son délicieux parfum de petit gâteau!» — Emily Bud, Edmonton (AB)

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Fard à joues



Mousse joues et lèvres Cloudtopia, de Maybelline New York (17$)

Cette mousse farde les joues d’un nuage de pigment flou. Sa formule mate résiste aux transferts sur les vêtements et à la transpiration. En prime, on peut aussi l’appliquer sur les lèvres.

«La texture aérienne de ce produit permet de l’estomper à merveille. Avec sa couleur éclatante, une petite quantité suffit pour égayer mes pommettes. Un vrai coup de foudre!» — Fatima Zahra Oumoudid, Drummondville (QC)

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