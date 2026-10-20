Nettoyant pour le corps



Gel douche (Brise de Mer), de Dans un Jardin (13$)

Il lave et assouplit l’épiderme en respectant son pH et son microbiome. En prime, son sillage rappelle le bord de mer avec des notes marines et des touches herbacées comme la menthe, la lavande et le romarin.

«Son parfum tonifiant tient subtilement. Une petite quantité produit une belle mousse qui nettoie sans dessécher ma peau sensible.» — Daniel Schneider, Mississauga (ON)

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Nettoyant pour le visage



Gel moussant sébium, de Bioderma (23$)

Pensé pour les peaux mixtes à grasses, ce gel sans savon purifie en douceur, absorbe l’excès de sébum et aide à prévenir les pores obstrués sans dessécher l’épiderme.

«Il se rince facilement et nettoie super efficacement. Ma peau est ultrafraîche après et ne tiraille pas du tout. Je le réutiliserais sans hésiter!» — André Dumont, Saint-Hubert (QC)

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