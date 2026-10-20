Lotion pour le corps (moins de 35$)
Crème hydratante, de CeraVe (28$)
Une crème qui dorlote les zones les plus sèches du visage et du corps. Les trois céramides essentiels et l’acide hyaluronique qu’elle renferme aident à restaurer la barrière cutanée.
«Ce soin sans parfum pénètre rapidement dans ma peau et l’adoucit. Le flacon à pompe permet
aussi de bien doser la quantité.» — Barbara Furlong, Mississauga (ON)
Lotion pour le corps (35$ et plus)
Baume corps super hydratant, de Clarins (56$)
Concentré en beurre de karité, en eau de framboise et en sucres d’avoine biologiques, ce soin fondant nourrit intensément toutes les peaux, même les plus arides.
«J’ai adoré son parfum et sa texture agréable. Ma peau est restée bien hydratée toute la journée. Je l’adopterais sans hésiter au quotidien!» — Carole Angers, Thetford Mines (QC)
Huile pour le corps
Huile prodigieuse or Roll-On, de Nuxe (50$)
L’iconique huile sèche aux huiles 100 % végétales se réinvente en format à bille, pratique et précis. Constellée de nacre dorée d’origine naturelle, elle veloute la peau et les cheveux sans laisser de film.
«J’apprécie le fait que cette huile ne soit pas du tout grasse. Ma peau reste satinée jusqu’au lendemain, et son parfum est délicieux!»
— Jill MacAulay, Winnipeg (MB)
Crème pour les mains
Crème jeunesse des mains, de Clarins (42$)
Comme un gant invisible, cette crème protège nos mains des éléments agressants (sans laisser de résidu), en plus d’éclaircir les taches pigmentaires et de fortifier les ongles.
«Utilisée matin et soir, cette crème a considérablement amélioré l’apparence de mes mains “matures”. Un produit que j’achèterais sans hésiter!» — Cindy Moore, Wellandport (ON)
Exfoliant pour le corps
Exfoliant pour le corps (pomme grenade & açaï), de Dans un Jardin (20$)
Ses grains de sucre gomment délicatement la peau, et la cire d’abeille, le beurre de karité et l’extrait antioxydant de baies d’açaï amplifient sa luminosité.
«Son côté artisanal me plaît beaucoup, tout comme ses notes de petits fruits et son joli pot en verre réutilisable. Ma peau est maintenant tellement douce!» — Sarah Barker, Golden Lake (ON)
Nettoyant pour le corps
Savon corporel régénérant pour la peau (vanille dorée), d’Athena Club (12$)
Ce savon ultracrémeux se transforme en une mousse somptueuse qui nettoie l’épiderme sans le dessécher. Un complexe vitaminé, du beurre de karité et de l’huile d’avocat font grimper le degré d’hydratation de la peau.
«Sa fragrance gourmande est divine et m’accompagne longtemps. Sa mousse laiteuse laisse mon corps soyeux.» — Tristin Tocco, Wasaga Beach (ON)
Déodorant
Déo tout partout (Vanille Dorée), d’Athena Club (14$)
Un déodorant transparent, sans aluminium ni bicarbonate de soude qui neutralise les odeurs jusqu’à 48 heures. Sa formule délicate convient aux régions sensibles et fleure bon la vanille, l’ambre et la noix de coco.
«Ce déodorant élimine les relents et la transpiration, en plus d’apaiser ma peau.» — Kim Le, Winnipeg (MB)
Parfum (moins de 150$)
Eau de Parfum Sunlit Vanilla, de Summer Fridays (110$ les 50 ml)
La bergamote pétillante se mêle à un cœur de caramel et de noix de coco avant de céder la place à la vanille, au musc, à la fève tonka et à l’ambre. Un dessert dans un flacon!
«Coup de cœur instantané! Cette fragrance chaude et gourmande se porte aisément au quotidien et tient toute la journée. Quelques pschitts suffisent.» — Jessica Alves, Whitby (ON)
Parfum (150$ et plus)
Eau de Parfum Libre Berry Crush, d’Yves Saint Laurent (180$ les 50 ml)
Berry Crush, la réinterprétation de Libre, voit la vie en framboise. Son accord juteux et acidulé électrise la lavande française et la fleur d’oranger marocaine; et la noix de coco crémeuse enrobe le tout de tendresse.
«Juxtaposant un fond musqué à des notes florales, cette fragrance est audacieuse, unique et sexy. Elle s’avère aussi extrêmement polyvalente et convient autant au bureau qu’aux soirées.» — Monica Bell, Nanaimo (BC)
Achetez les parfums finalistes
Écran solaire pour le corps
Lotion ultra-légère rafraîchissante FPS 60 UV Sport Capital Soleil, de Vichy (37$)
Cette lotion solaire hydratante, invisible et non grasse, défend le visage et le corps contre les UVA et des UVB avec son FPS 60. Elle résiste à l’eau et à la transpiration jusqu’à 80 minutes.
«Je suis absolument ravie par cette lotion. Si vous recherchez un FPS qui hydrate, protège et rehausse l’éclat de votre peau, je vous conseille vivement de l’essayer!» — Danielle Ducharme Tarini, Lively (ON)
Autobronzant pour le corps
Mousse autobronzante Bronzefoam, de Nuda Sunless (54$)
Cette mousse enrichie d’actifs hydratants s’étend comme un charme sans faire de démarcation et sèche en un temps record. En six heures, le corps développe une nuance dorée divine qui dure jusqu’à sept jours.
«Elle s’applique uniformément et crée un hâle si naturel qu’il passe pour un vrai bronzage. Après une semaine, mon teint est toujours doré!» — Arianne Palermo-Laurin, Saint-Jérôme (QC)