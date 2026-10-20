Lotion pour le corps (moins de 35$)



Crème hydratante, de CeraVe (28$)

Une crème qui dorlote les zones les plus sèches du visage et du corps. Les trois céramides essentiels et l’acide hyaluronique qu’elle renferme aident à restaurer la barrière cutanée.

«Ce soin sans parfum pénètre rapidement dans ma peau et l’adoucit. Le flacon à pompe permet

aussi de bien doser la quantité.» — Barbara Furlong, Mississauga (ON)

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Lotion pour le corps (35$ et plus)



Baume corps super hydratant, de Clarins (56$)

Concentré en beurre de karité, en eau de framboise et en sucres d’avoine biologiques, ce soin fondant nourrit intensément toutes les peaux, même les plus arides.

«J’ai adoré son parfum et sa texture agréable. Ma peau est restée bien hydratée toute la journée. Je l’adopterais sans hésiter au quotidien!» — Carole Angers, Thetford Mines (QC)

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Huile pour le corps



Huile prodigieuse or Roll-On, de Nuxe (50$)

L’iconique huile sèche aux huiles 100 % végétales se réinvente en format à bille, pratique et précis. Constellée de nacre dorée d’origine naturelle, elle veloute la peau et les cheveux sans laisser de film.

«J’apprécie le fait que cette huile ne soit pas du tout grasse. Ma peau reste satinée jusqu’au lendemain, et son parfum est délicieux!»

— Jill MacAulay, Winnipeg (MB)

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Crème pour les mains



Crème jeunesse des mains, de Clarins (42$)

Comme un gant invisible, cette crème protège nos mains des éléments agressants (sans laisser de résidu), en plus d’éclaircir les taches pigmentaires et de fortifier les ongles.

«Utilisée matin et soir, cette crème a considérablement amélioré l’apparence de mes mains “matures”. Un produit que j’achèterais sans hésiter!» — Cindy Moore, Wellandport (ON)

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