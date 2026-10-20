Soins sans rinçage (moins de 50$)
Traitement sans rinçage pour cheveux abîmés Acidic Bonding Concentrate, de Redken (30$)
C’est la dernière étape d’une routine de réparation capillaire. Ce soin sans rinçage à l’acide citrique renforce les liaisons fragilisées, discipline les frisottis et protège jusqu’à 230 °C, ce qui donne des tifs plus résilients et plus éclatants de santé.
«Son parfum vivifiant transforme l’après-douche en petit moment d’aromathérapie. Il donne du corps à mes cheveux, qui paraissent déjà plus sains après une semaine d’utilisation.» — Kris McNaughton, Ridgetown (ON)
Brilliant pour les lèvres (50$ et plus)
Sérum de nuit 8H Magic Nutritive, de Kérastase (95$)
Pendant qu’on tombe dans les bras de Morphée, ce soin injecte dans nos cheveux une généreuse dose de niacinamide, de glycérine et de protéines végétales pour nourrir la fibre capillaire et la protéger des frottements avec l’oreiller.
«Sur cheveux secs ou humides, il hydrate, booste la brillance et maîtrise les frisottis.» — Colombe Harvey, Saguenay (QC)
Masque capillaire (moins de 50$)
Masque cheveux brillance Hair Shine, de Pixie Woo (48$)
Ce masque nourrit les cheveux secs ou abîmés, dompte les frisottis et augmente la brillance, en plus d’assouplir les longueurs et de les rendre plus faciles à démêler.
«Note parfaite pour ce produit au parfum agréable, qui revitalise instantanément les cheveux et les garde doux longtemps.» — Élodie Tremblay, Adstock (QC)
Masque capillaire (50$ et plus)
Masque réparation extrême Ultimate Reset, de Shu Uemura Art of Hair (99$)
C’est le soin haute couture des tifs très abîmés. Enrichi d’extrait de riz japonais, ce masque intensément nourrissant renforce la fibre capillaire, aide à prévenir les cassures et les pointes fourchues et fait chatoyer les longueurs.
«Une révélation! J’ai adoré son onctuosité, son parfum et la façon dont il hydrate mes cheveux sans les alourdir et les fait briller.» Michèle Coulombe, Vimont (QC)
Huile capillaire (moins de 60$)
Huile capillaire multi-usages Food for Soft, de Matrix (28$)
S.O.S. cheveux assoiffés? L’huile d’avocat et l’acide hyaluronique viennent à leur rescousse. Quelques gouttes suffisent pour emprisonner l’hydratation dans chaque mèche et décupler douceur et lustre, sans alourdir la chevelure.
«J’ai tout aimé: sa texture équilibrée, son applicateur pratique et, surtout, son parfum incroyable. Mes cheveux sont restés doux et brillants.» — Jenal Wilson, Toronto (ON)
Huile capillaire (60$ et plus)
Huile capillaire Glaze Drops, de Kérastase (65$)
Un gloss à lèvres en version cheveux. Ces gouttes infusées de rose sauvage domptent les frisottis et déposent sur la chevelure un éclat miroir qui dure jusqu’à quatre jours, sans laisser de film gras.
«En plus de servir de parfum capillaire, cette huile hydrate mes longueurs et les rend étincelantes.» — Tania Rivas, Calgary (AB)
Soin du cuir chevelu (moins de 30$)
Sérum pour cheveux abondants et forts, de Pantene (23$)
Au lieu de miser seulement sur les
longueurs, ce soin quotidien s’attaque aussi à la racine. Sa formule à la provitamine B5 et à la niacinamide renforce l’ancrage des cheveux au cuir chevelu et vise à stopper leur chute.
«Je sens mon cuir chevelu ravigoté après le lavage et, au fil des utilisations, j’ai remarqué davantage de croissance et des racines plus saines.» — Georgina Renton, Fergus (ON)
Soin du cuir chevelu (30$ et plus)
Sérum capillaire densifiant avec peptides et racine de curcuma, de BKIND (78$)
On comprend pourquoi il s’envole aussi vite! Ce sérum végane réunit peptides, curcuma, maca, feuille d’olivier et aloès pour nourrir le cuir chevelu, fortifier les racines et favoriser une chevelure nettement plus dense.
«Sa consistance épaisse s’applique uniformément sans faire de dégâts. Mon cuir chevelu est ensuite propre et revitalisé, et mes boucles sèches gagnent en douceur et en hydratation.» — Dawn Shattraw, Bancroft (ON)
Shampooing et revitalisant pour cheveux non colorés
Shampooing et revitalisant Glycolic Gloss, de L’Oréal (11$ ch.)
Enrichi en acide glycolique, ce duo polit la fibre capillaire dès le premier lavage: le shampooing nettoie et prépare les cheveux, et le revitalisant les nourrit, les démêle et les fait reluire.
«Après le séchage, mes cheveux sont brillants et doux comme ceux d’un bébé; je recommande ces produits sans hésiter!» — Kim Labonté, Lachute (QC)
Shampooing et revitalisant pour cheveux endommagés
Shampooing et revitalisant pour cheveux secs et colorés hydrate, de Pureology (50$ ch.)
Pour les cheveux moyens à épais qui sont desséchés par la coloration, la décoloration ou la chaleur, ce shampooing sans sulfates nettoie en douceur et préserve la couleur; et le revitalisant nourrit et lisse les longueurs.
«Grâce à ce duo, mes cheveux restent propres pendant plusieurs jours. Le revitalisant les rend soyeux et faciles à coiffer; et que dire de son délicieux parfum?» — Nicole Riley, Cobble Hill (BC)
Achetez les shampooings et revitalisants finalistes
Protecteur thermique (moins de 30$)
Protecteur fluide thermal, d’Addicted to Beauty (26$)
Tel un garde du corps des longueurs, ce fluide hydratant protège les cheveux jusqu’à 230 oC, les sublime sans laisser de résidu ou de film gras, et les parfume d’un effluve floral-boisé.
«Après le séchage, mon blond paraît plus vibrant et ma chevelure, plus rebondie et plus volumineuse.» — Gabriella Bevilacqua, Boucherville (QC)
Protecteur thermique (30$ et plus)
Sérum brillance thermo-protecteur booster Hair Therapy, de Pixie Woo (36$)
Avant le brushing ou en touche finale, ce sérum à l’huile d’argan protège de la chaleur, discipline les mèches rebelles et pare les cheveux d’un fini lustré, en répandant un parfum coco-cerise alléchant.
«Wow, wow, wow et wow! Ce produit est magique. J’ai la ferme intention de le racheter lorsque ma bouteille sera épuisée.» — Kim Handfield, Laval (QC)
Produit coiffant – définition
Gel coiffant pour frisottis Hair Sleek, de Pixie Woo (26$)
Pratique et polyvalent, ce gel avec petite brosse intégrée supprime les frisottis et les cheveux fous en un seul passage et donne une tenue souple sans produire d’effet cartonné ou floconneux.
«Mon indispensable pour discipliner les petits cheveux rebelles et peaufiner mes couettes ou mes chignons: il les plaque sans les coller ou les figer, et me suit partout.» — Roxanne Laterreur, Linden (AB)
Produit coiffant – finition
Traitement multi-bénéfices One United, de Redken (37$)
C’est le couteau suisse de la coiffure: 25 bienfaits sont rassemblés dans chaque pschitt. Cette bruine démêle les cheveux, elle les revitalise, les fortifie et les protège de la chaleur, tout en les rendant plus lustrés et plus faciles à coiffer.
«Ce vaporisateur apporte à mes cheveux longs un volume impressionnant et fait tenir ma coiffure toute la journée.» — Vanessa Collino, Maple (ON)
Outil coiffant
Fer à vapeur tout-en-un SteamPod 4, de L’Oréal Professionnel (470$)
On a un petit salon entre les mains, en somme. Cet outil à vapeur raidit, ondule ou boucle tous les types de cheveux à la vitesse de l’éclair en réduisant de 95 % les dommages qu’un fer classique peut causer.
«D’abord sceptique, j’ai vite adopté cet outil: il coiffe mes cheveux secs et fragiles sans les ternir, et leur procure un fini soyeux et lustré qui résiste à l’humidité.» — Amélie Rivest, Longueuil (QC)