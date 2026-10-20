Soins sans rinçage (moins de 50$)



Traitement sans rinçage pour cheveux abîmés Acidic Bonding Concentrate, de Redken (30$)

C’est la dernière étape d’une routine de réparation capillaire. Ce soin sans rinçage à l’acide citrique renforce les liaisons fragilisées, discipline les frisottis et protège jusqu’à 230 °C, ce qui donne des tifs plus résilients et plus éclatants de santé.

«Son parfum vivifiant transforme l’après-douche en petit moment d’aromathérapie. Il donne du corps à mes cheveux, qui paraissent déjà plus sains après une semaine d’utilisation.» — Kris McNaughton, Ridgetown (ON)

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Brilliant pour les lèvres (50$ et plus)



Sérum de nuit 8H Magic Nutritive, de Kérastase (95$)

Pendant qu’on tombe dans les bras de Morphée, ce soin injecte dans nos cheveux une généreuse dose de niacinamide, de glycérine et de protéines végétales pour nourrir la fibre capillaire et la protéger des frottements avec l’oreiller.

«Sur cheveux secs ou humides, il hydrate, booste la brillance et maîtrise les frisottis.» — Colombe Harvey, Saguenay (QC)

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Masque capillaire (moins de 50$)



Masque cheveux brillance Hair Shine, de Pixie Woo (48$)

Ce masque nourrit les cheveux secs ou abîmés, dompte les frisottis et augmente la brillance, en plus d’assouplir les longueurs et de les rendre plus faciles à démêler.

«Note parfaite pour ce produit au parfum agréable, qui revitalise instantanément les cheveux et les garde doux longtemps.» — Élodie Tremblay, Adstock (QC)

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Masque capillaire (50$ et plus)



Masque réparation extrême Ultimate Reset, de Shu Uemura Art of Hair (99$)

C’est le soin haute couture des tifs très abîmés. Enrichi d’extrait de riz japonais, ce masque intensément nourrissant renforce la fibre capillaire, aide à prévenir les cassures et les pointes fourchues et fait chatoyer les longueurs.

«Une révélation! J’ai adoré son onctuosité, son parfum et la façon dont il hydrate mes cheveux sans les alourdir et les fait briller.» Michèle Coulombe, Vimont (QC)

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