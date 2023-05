Y a-t-il des choses à faire ou à éviter de faire avec les produits de cette gamme?

Si on a les cheveux fins et gras et qu’on veut utiliser le pré-shampoing, on l’applique du milieu des longueurs jusqu’à la pointe, et non à partir de la racine. Si on a les cheveux texturés, on peut aller de la racine à la pointe. Il suffit ensuite d’appliquer le revitalisant et de saturer le cheveu, puis de s’assurer d’utiliser un soin hydratant ou un masque!