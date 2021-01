Cicaextreme: des soins pour les blonds extrêmes

Pendant la séance photos, l’artiste coiffeur a employé la nouvelle Huile Cicaextreme pour parfaire la crinière blonde d’Isabelle. «Cette huile à la texture veloutée est en plus dotée d’une protection thermique, donc on peut en faire l’application avant notre brushing», dit David D’Amours. Spécifiquement conçu pour les blonds méchés ou décolorés, ce soin concentré rend les cheveux jusqu’à 6 fois plus brillants et à 91 % plus forts, tout en refermant les cuticules et en réduisant les pointes fourchues. «On peut l’utiliser au quotidien sur les longueurs et les pointes», renchérit l’expert.

En plus de l’huile, le Bain Cicaextreme, un shampooing en crème onctueux et fortifiant, et le Masque Cicaextreme, ultraréparateur, composent la gamme Blond Absolu, de Kérastase Paris. «Le premier n’est pas pigmenté, donc on peut l’alterner avec le shampooing ultra-violet Blond Absolu, de Kérastase, pour neutraliser les effets jaunâtres indésirables, recommande David D’Amours. Quant au masque, je conseille de l’appliquer tous les trois shampooings.»

Le secret de ces produits qui viennent à la rescousse des cheveux blonds méchés ou décolorés? Un ingrédient clé, qu’on a l’habitude de trouver dans nos crèmes pour le visage et qui s’invite aujourd’hui dans notre routine capillaire: l’acide hyaluronique. Cet élément actif puissant, au pouvoir hydratant, est capable de retenir 1000 fois son poids en eau. Au cœur des nouveaux soins Cicaextreme, on trouve une combinaison spéciale, alliant l’acide hyaluronique léger, qui pénètre dans la fibre capillaire pour l’hydrater en profondeur, et l’acide hyaluronique lourd, qui augmente le volume des cheveux. L’huile d’edelweiss, aux propriétés antioxydantes, s’ajoute à la formule pour protéger la crinière, la nourrir… et la sublimer!