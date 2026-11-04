Pendant des années, les longues chevelures dégradées ont régné en maîtres, reléguant au second plan les coupes plus courtes et audacieuses. Mais depuis quelque temps, le vent tourne. Les carrés droits, les bixies (à mi-chemin entre le bob et le pixie) et même les têtes rasées semblent être partout. On les remarque aux semaines de la mode et sur les tapis rouges les plus glamour.

Selon l’expert capillaire torontois Jason Lee, tout a commencé avec la génération Z. Celle-ci, fan des looks des années 1990 et désireuse de se distinguer de ses aînées millénariales aux vagues de plage, a contribué à ramener les cheveux courts au goût du jour. «Pour les jeunes, ça a un côté original et rebelle, dit Jason. Ça permet de défier les normes de genre et d’afficher une esthétique un peu grunge.» Des célébrités comme Teyana Taylor et Emma Chamberlain ont emboîté le pas et contribué à populariser la tendance auprès des masses.

Or, comme bien des femmes en témoignent, se départir de plusieurs centimètres de cheveux, ce n’est presque jamais une simple question capillaire. Ces grandes transformations prennent souvent racine dans quelque chose de beaucoup plus profond. «Ça ne concerne pas seulement la mode; ç’a aussi beaucoup à voir avec les émotions», amène la coiffeuse Sarah Amson, cofondatrice du salon Dome Hair Studio, à Toronto.

PLUS QU’UNE COUPE DE CHEVEUX

Bien sûr, plusieurs hésitent avant de dire oui au coup de ciseaux. On se demande si les cheveux courts nous iront bien et combien de temps il faudra pour qu’ils repoussent si le résultat ne nous plaît pas. «En moyenne, les cheveux poussent de un à un centimètre et demi par mois. Je préviens donc mes clientes qu’il peut falloir plus d’un an, voire deux, avant de retrouver une certaine longueur», indique Jason. Mais pour celles qui sont prêtes à en faire l’essai, le résultat peut changer une vie.

C’est ce qu’a vécu la Montréalaise Eva Hartling. À l’approche de son anniversaire, cette entrepreneure et stratège en communication s’est mise à réfléchir à ce qu’elle souhaitait pour le prochain chapitre de sa vie. Pendant des années, elle avait été très consciente de la manière dont les autres la percevaient. Mais à la mi-quarantaine, elle s’est rendu compte qu’elle accordait de moins en moins d’importance aux conceptions traditionnelles de la féminité. «Je voulais que mon apparence soit pour moi, et non pour le regard masculin, confie-t-elle. Couper mes cheveux a symbolisé ce changement.»

Inspirée en partie par le carré structuré de Leslie Bibb dans The White Lotus, affectueusement surnommé sur Internet le «c**ty little bob», Eva a jeté son dévolu sur une coupe architecturale. Elle souligne qu’en matière de beauté, les cheveux portent un lourd bagage chez les femmes, particulièrement dans la quête d’une apparence jeune. «Ç’a été étonnamment libérateur de me débarrasser de tout ça», dit-elle.

Sarah Amson voit souvent des clientes faire un changement capillaire radical après une rupture, pendant un virage professionnel, après être devenues mères ou simplement au moment d’amorcer une nouvelle étape de leur vie. «Décider de les couper, ça peut donner l’impression de se délester d’une ancienne version de soi pour en adopter une nouvelle.»

La cadre torontoise en relations publiques Cynthia Yan comprend parfaitement ce sentiment. Son envie de passer au court est apparue lorsqu’elle a appris que son père était atteint d’une maladie en phase terminale. «Tout semblait incertain, se souvient-elle. Nous devions constamment prendre des décisions qui échappaient en grande partie à notre contrôle.» Elle a eu le sentiment de reprendre une certaine maîtrise de sa vie en décidant de couper ses cheveux.

Elle voulait une coupe élégante, mais facile d’entretien, et suffisamment longue pour pouvoir attacher ses cheveux quand elle allait courir. Grâce aux conseils de son coiffeur, elle a finalement opté pour un lob, ou long bob, accompagné d’une frange souple asymétrique. «La personne qui me regardait dans le miroir, après la coupe, me ressemblait, mais elle semblait aussi être une version plus légère de moi-même, et ça m’a vraiment remonté le moral.»

Retrouver celle qu’elle était représentait également l’objectif de Dora Adobea. Cette directrice marketing a longtemps porté ses cheveux en tresses afin de les fortifier après un défrisage raté. Une fois sa chevelure rétablie, elle a su exactement ce qu’elle voulait: un carré lisse, à la hauteur du menton, comme celui qu’elle observait sur Instagram depuis des semaines. Ce qui l’a le plus étonnée, c’est la confiance que lui a insufflée son nouveau style: «Ça a changé ma façon de me tenir. Quand j’arrive au travail, je me sens comme une boss!»

TROUVER SA COUPE

Les pros insistent sur l’importance de trouver un style qui s’accorde avec la nature de nos cheveux. Avant de recommander un look, Jason Lee tient compte de la forme du visage, de la texture et de la densité des cheveux ainsi que du mode de vie de sa cliente. Sarah Amson adopte une approche similaire: «Je pose beaucoup de questions à mes clientes pour connaître la manière dont elles veulent se sentir. L’objectif émotionnel est aussi important que l’objectif technique.»

Le carré continue de dominer les demandes dans les salons. Jason Lee le décrit comme la porte d’entrée vers les coupes courtes, car il permet encore de rassembler les cheveux en une petite queue de cheval et offre une grande polyvalence. Sarah Amson, quant à elle, constate un intérêt croissant pour les microcarrés, coupés juste sous le lobe de l’oreille, et pour les bixies doux et effilés, qui apportent de la structure sans paraître trop stricts.

VIVRE AVEC MOINS DE LONGUEURS

Les deux stylistes capillaires assurent que les cheveux courts sont souvent plus faciles à entretenir qu’on pourrait le croire. «On les lave, on les coiffe et hop! on file», dit Jason. Et même lorsqu’on sort le séchoir, il y a bien moins de cheveux à travailler. «Cette coupe réduit de moitié mon temps de coiffage, ce qui me semble être un véritable luxe», affirme Cynthia Yan. Le compromis? Les retouches. Les coupes courtes doivent être rafraîchies toutes les quatre à huit semaines si on veut maintenir leur silhouette.

Au début, il peut aussi être difficile de trouver la meilleure façon de se coiffer. Avant de quitter le salon, on demande à notre styliste de nous montrer comment reproduire la coiffure à la maison. Mais il est également profitable d’expérimenter par nous-même. «Les personnes qui adorent leurs cheveux courts sont généralement celles qui prennent le temps de les apprivoiser», souligne Sarah Amson. Elles testent des produits et développent leurs propres techniques.»

Une fois cette étape franchie, la routine capillaire matinale se fera en un clin d’œil, et on portera notre nouvelle coupe avec assurance. «Les transformations les plus réussies se produisent lorsqu’elles reflètent ce qu’on ressent en nous, affirme Sarah. N’ayez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau et d’affirmer pleinement qui vous êtes.»

LES ESSENTIELS

Les produits peuvent faire toute la différence sur des cheveux courts. Voici quelques chouchous des pros.