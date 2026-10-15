Que font les soins capillaires de nuit?

Une crème ou un sérum de nuit est conçu pour être appliqué le soir, à un moment où l’on peut prendre davantage de temps pour nettoyer son visage, lui prodiguer des soins et faire de ces quelques gestes une pause (bien méritée) avant d’aller dormir. Cette envie d’un rituel avant le coucher gagne maintenant les routines capillaires.

Pourquoi? Parce que, pendant que l’on dort, la peau poursuit son travail naturel de renouvellement. De plus, les soins appliqués avant le coucher restent en place tout au long de notre nuit de sommeil, sans être perturbés par la routine de la journée. Notre cuir chevelu étant, lui aussi, de la peau, pourquoi ne pas lui réserver une place de choix dans ce rituel?

Et si on prenait soin de nos cheveux dès la racine?

C’est l’idée derrière les rituels capillaires de René Furterer, une marque pionnière de la science esthétique du cuir chevelu qui est nouvellement offerte chez Jean Coutu. Son approche: choisir des soins selon les besoins du cuir chevelu et des longueurs. Une perspective qui change un peu nos habitudes lorsqu’on pense «soin des cheveux».

Parmi ses nouveautés, le sérum de nuit Créateur de densité Triphasic (95 $) s’applique précisément au moment du coucher. Sa formule à base de niacinamide pure et d’extrait breveté de copaifera, riche en antioxydants, vise à renforcer la vitalité des cheveux et à réduire leur fragilité. Sa texture aqueuse s’évapore sans laisser de trace sur l’oreiller, et ses essences relaxantes ajoutent une touche sensorielle au rituel.

Selon une étude clinique menée auprès de 66 personnes, la marque a observé une augmentation moyenne de 223 cheveux existants en phase de croissance après 28 jours. Et dans un test d’usage auprès de 65 consommateurs pendant trois mois, elle rapporte aussi 40 % de densité capillaire supplémentaire perçue. Des résultats qui se mesurent au fil du temps, même si le plaisir d’ajouter ce geste à sa routine, lui, commence dès le premier soir.

Pour en apprendre plus sur le sérum de nuit Créateur de densité Triphasic, de René Furterer, ou pour se le procurer, rendez-vous chez Jean Coutu ou à jeancoutu.com.

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