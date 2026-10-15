Que font les soins capillaires de nuit?

Une crème ou un sérum de nuit est conçu pour être appliqué le soir, à un moment où l’on peut prendre davantage de temps pour nettoyer son visage, lui prodiguer des soins et faire de ces quelques gestes une pause (bien méritée) avant d’aller dormir. Cette envie d’un rituel avant le coucher gagne maintenant les routines capillaires.

Pourquoi? Parce que, pendant que l’on dort, la peau poursuit son travail naturel de renouvellement. De plus, les soins appliqués avant le coucher restent en place tout au long de notre nuit de sommeil, sans être perturbés par la routine de la journée. Notre cuir chevelu étant, lui aussi, de la peau, pourquoi ne pas lui réserver une place de choix dans ce rituel?